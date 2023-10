Arriva Gaijin: ReNoir Comics lancia l’etichetta legata al global manga

Le novità nel mondo dei manga sono sempre dietro l’angolo e infatti ReNoir Comics ha appena lanciato Gaijin. Si tratta infatti di un’etichetta dedicata al global manga, ossia tutti quei manga realizzati da autori non giapponesi. Infatti non è un caso la scelta del termine “gaijin”, che in giapponese significa straniero. Ora tutti gli appassionati potranno accedere ai migliori manhwa ed euromanga in curate edizioni da libreria e fumetteria. Il business core di Gaijun saranno proprio i manhwa, generalmente fumetti coreani.

Questa novità altro non dimostra un forte riconoscimento dell’incredibile espansione del fenomeno dei webtoon. Ci sono già titoli con oltre decine di milioni di visualizzazioni, tanto da diventare serie live action per le piattaforme di streaming. Ad affiancare i manhwa, Gaijin proporrà un’interessante selezione dei migliori manga prodotti da autori occidentali. Non bisogna infatti dimenticare che tra le nuove generazioni di artisti, sono tantissimi quelli che sono cresciuti con il manga giapponese subendone pesantemente l’influenza e le tematiche.

Ma ora parliamo un po’ nel dettaglio di manhwa e di euromanga. Entrambi infatti si sviluppano in serie con un numero definito di episodi, così da proporre una struttura narrativa compiuta. Gaijin pubblicherà ogni titolo, in libreria e fumetteria, con una cadenza trimestrale ed esordirà a Lucca Comics & Games 2023 con i primi volumi di due serie coreane. Queste si intitolano Cos’è che non va con la segretaria Kim? e Il druido di Seoul Station. Ci sarà anche il primo della miniserie francese Silence.

A partire poi dall’anno prossimo saranno lanciate altre testate, per permettere ai lettori di accedere ad un’offerta ricca e variegata.

Riguardo i primi titoli Gaijin, ci vogliamo concentrare su alcuni appena menzionati. Cos’è che non va con la segretaria Kim? è realizzato dal duo Jeong Gyeong Yun e Kim Myeongmi e si tratta di un webtoon coreano da 200 milioni di visualizzazioni, da cui è stato tratto una serie K-drama di enorme successo. Il primo numero sarà disponibile a colori con di prezzo lancio di € 12,90.

Il druido di Seoul Station di Jin Seol Woo, Mun sung Ho e liveBear è invece un webtoon fantasy da quaranta milioni di lettori solo in lingua inglese. La serie è attualmente in corso e anche in questo caso sarà disponibile il primo volume a colori al prezzo di di lancio di € 12,90.

L’ultimo si intitola Silence, uno shonen manga fantasy di Yoann Vornière, che rappresenta l’esordio del talentuoso autore francese. Il primo volume avrà le pagine in bianco e nero e avrà un prezzo di lancio di € 6,90.