Assassin’s Creed come ben sapete è nato come videogioco e nel corso del tempo si è espanso sotto ogni forma d’intrattenimento: dal romanzo fino ai film, passando per i fumetti e i manga.

Ora, così come leggiamo su Comic Book apprendiamo che il franchise avrà un nuovo racconto grazie a uno speciale Manhwa, pubblicato dallo studio dietro Solo Leveling in formato Webtoon. Questa forma di arte sequenziale si sta espandendo a macchia d’olio, e per questo le grandi case editrici corrono ai ripari.

In un nuovo comunicato, Julien Fabre, direttore dello sviluppo globale del business televisivo e transmediale di Ubisoft ha dichiarato quanto segue: “Siamo fieri e orgogliosi di portare il mondo di Assassin’s Creed all’interno del variegato mondo del Webtoon. Questa collaborazione con Webtoon e Redice Studio è davvero incredibile.

Siamo soddisfatti del lavoro che stiamo svolgendo con i ragazzi di Radice Studio, e siamo sicuri dell’ottimo risultato. Il sequel di Assassin’s Creed Black Flag è in lavorazione quindi, sperando che quest’ultimo soddisfi pienamente il pubblico.”

Stando alle prime fonti il manhwa si intitolerà Assassin’s Creed: Forgotten Temple, e narrerà la storia di Edward Kenway, un assassino principiante che i fan ricorderanno dal videogioco del 2013 Assassin’s Creed 4: Black Flag.

Assassin’s Creed: il sequel di Black Flag sarà un Manhwa/Webtoon

l webcomic seguirà quindi Edward Kenway intento a cercare dei Pezzi dell’Eden. L’assassino sarà affiancato in questo viaggio da Noa, una discendente di Kenway di origini coreano-americane. Noa invece, sarà alla ricerca della sua famiglia, e quindi anche questo tassello andrà a scontrarsi con l’obiettivo del protagonista principale.

Anche David Lee, vicepresidente dei contenuti di Webtoon si è espresso sulla questione: “Come appassionato di lunga data del franchise, non vedo l’ora che il pubblico segua nuovamente le avventure di Edward Kenway, protagonista di Black Flag.

Questa storia catturerà gli amanti della saga, e allo stesso tempo donerà una nuova IP ai lettori di Webtoon, che magari potrebbero con questa storia, approcciarsi alla saga videoludica di Ubisoft”.

Fonte Comic Book