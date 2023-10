Dragon Ball Daima è la prossima serie animata dedicata al franchise e da come già sapete non sarà ispirata da nessuna opera cartacea. Scritta e ideata da Akira Toriyama il prodotto si ispira spiritualmente a Dragon Ball GT, visto che anche in Daima i personaggi diventano più piccoli, proprio come Goku nella serie degli anni novanta, capace comunque di diventare un cult nel corso degli anni.

Come leggiamo su Comic Book di recente sono stati diffusi dei brevi dettagli su Kid Goku, la sua nuova versione infantile. Dopo un primo trailer e una breve sinossi, le informazioni stanno venendo piano piano fuori e come anticipato abbiamo tramite @DBSHype una nuova immagine del protagonista con annessi nuovi dettagli.

Da come vedete nell’immagine in calce questa nuova versione di Goku sembra un misto tra quello dei primi capitoli e la versione di GT, aggiungendo al tutto un pizzico di originalità in stile Akira Toriyama. Insieme alla Toei Akira Toriyama fa di Daima una sua creatura, ideando, scrivendo e gestendo i personaggi come fatto con l’opera originale e non come Super dove per i disegni si è affidato a Toyotaro.

Dragon Ball Daima: come sarà questa nuova versione di Goku?

Goku Visual and Toriyama full message in HQ Daima begins: Fall 2024 pic.twitter.com/lGckWWVcbS — Hype (@DbsHype) October 13, 2023

La serie è stata pensata per il 40° anniversario del manga originale Dragon Ball di Akira Toriyama che ha fatto il suo debutto sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha negli anni ottanta. Lo stesso Toriyama è stato l’artefice della nuova storia a tutto tondo, quindi possiamo aspettarci un prodotto degno delle prime storie di Dragon Ball.



La serie è prevista per l’autunno del 2024, quindi nei prossimi mesi aspettiamoci aggiornamenti in merito. La timeline ufficiale della storia vede ancora una volta la saga di Majin Buu, anche se Beerus e gli altri non sono ancora arrivati sulla Terra, quindi le trasformazioni mostrate di recente probabilmente non ci saranno.

Fonte Comic Book