Dragon Ball: cosa significa Daima?

Dragon Ball Daima è il nuovo grande progetto del franchise shonen più famoso di tutti i tempi. Lo studio di animazione Toei Animation presenterà ai fan a una serie che mostrerà Goku e gli altri guerrieri Z tornare bambini a causa di una “cospirazione segreta”. Sono molte le domande dei fan a proposito di questa nuova serie e una di queste è cosa significa “Daima”. E con il presente articolo vogliamo proprio riportare una spiegazione sul nome del nuovo progetto di Dragon Ball.

Innanzitutto va specificato che questa serie anime non sostituirà la serie Super. La serie spin-off avrà luogo in un periodo di tempo successivo alla sconfitta di Kid Bu e all’inizio di Dragon Ball Super. Ciò molto probabilmente significa che trasformazioni come Super Saiyan Blue, Ultra Istinto e Ultra Ego non appariranno, soprattutto perché i due Saiyan che hanno sbloccato questi livelli, Goku e Vegeta, ora sono bambini.

Dal primo trailer pubblicato, nessuno dei personaggi ha rivelato la capacità di trasformarsi, anche se è presto per dire se il tornare bambini abbia ridotto o meno i livelli di potenza dei guerrieri Z.

Daima non significa “magia” e la parola in sé non ha un significato letterale in Giappone. Tuttavia i caratteri utilizzati per formare la parola in Giappone si posso tradurre in “grande” e “malvagio”. Ovviamente la traduzione letterale “Dragon Ball Grande Malvagio” non ha si può accettare. Ma si tratta di un’interpretazione che permette ai fan di capire l’obiettivo della nuova serie anime. Infatti per Goku e gli altri guerrieri Z ci saranno tempi difficili mentre si ritrovano ad avere a che fare con una situazione surreale. Anche se i villain di questo strano scenario vengono presentati brevemente nel trailer, le loro identità rimangono un mistero.

Daima debutterà nell’autunno del 2024, il che significa che bisognerà aspettare circa un anno prima del debutto della nuova serie. In attesa del grande debutto, i fan possono intrattenersi con il manga di Dragon Ball Super ancora in corso e i nuovi episodi di Super Dragon Ball Heroes presto in arrivo con la nuova stagione dell’anime.

Fonte – Comicbook