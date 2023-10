Yu Yu Hakusho è una delle opere più importanti di Togashi e a quanto pare Netflix ne sta producendo una serie TV. Dopo l’incredibile successo della serie TV di One Piece la piattaforma streaming sta spingendo su nuovi progetti, come ad esempio il film sempre in live action dedicato a City Hunter. Quella di One Piece è stata solamente la prima di una lunga e ambiziosa corsa all’interno del mondo dei live action.

Yusuke Urameshi e la sua storia celebrano 30 anni e oltre la mostra e altre manifestazioni avvenute in Giappone, la piattaforma streaming vuole festeggiare con una serie televisiva il compleanno dell’opera di Togashi, ricordiamo anche autore di Hunter x Hunter. Come leggiamo su Comic Book Netflix ha diffuso un primo teaser, rivelando la data di uscita della serie, fissata al 14 dicembre.

Da come vedete in calce il teaser trailer non mostra nessuna immagine, ma mette in risalto solamente la data di uscita ufficiale della serie TV in live action, volta a festeggiare i 30 anni appunto, di Yu Degli Spettri (nome in italiano). La descrizione accenna al fatto che il prodotto sia approdato dopo 30 anni dalla sua uscita ufficiale, evidenziando l’autore e appunto la data di uscita.

Yu Yu Hakusho Live-Action: un teaser di Netflix rivela nuovi dettagli

More than three decades after Yu Yu Hakusho by Yoshihiro Togashi first captured the imagination of readers, the beloved manga gets a live-action adaptation. Yu Yu Hakusho premieres December 14! pic.twitter.com/KUpeSuLXPB — Netflix (@netflix) October 11, 2023

Netflix ha collaborato con Shueisha, TOHO e ROBOT per la serie live-action Yu Yu Hakusho con Sho Tsukikawa alla regia, Kazutaka Sakamoto (Aggretsuko, Devilman Crybaby) come produttore esecutivo e Teru Morii come produttore. Il cast live-action di Yu Yu Hakusho attualmente include Takumi Kitamura nei panni di Yusuke Urameshi, Shuhei Uesugi nei panni di Kazama Kuwabara, Jun Shison nei panni di Kurama e Kanata Hongo nei panni di Hiei.

La storia è uguale a quella del manga e vede al centro Yusuke Urameshi e il suo contatto con il mondo degli spiriti successivamente ad un tragico incidente che lo coinvolge. Da lì scoprirà il valore della vita e dell’amicizia, oltre che la sua vera forza.

