Yu Yu Hakusho: Hiei poteva non essere un personaggio centrale

Yu Yu Hakusho ha posto sicuramente dei canoni molto interessanti per quanto riguarda il sottogenere battle shonen, tra cui la vicenda del villain che dopo alcune vicissitudini passa dalla parte dei buoni (un po come Vegeta in Dragon Ball per intenderci). Lo stesso è accaduto anche con Hiei, anche se in origine non era stato deciso così.

La dichiarazione è avvenuta durante la “Puzzle Exhibition” dove si è discusso del ruolo di questo personaggio mutato nel corso della storia. Infatti se Togashi non avesse rivisto la sua decisione iniziale, quest’ultimo sarebbe rimasto dalla parte dei malvagi, mutando la storia che conosciamo noi oggi.

Tra i primi alleati di Yusuke Urameshi troviamo Kuwabara, un suo compagno di studi unitosi successivamente alla lotta del protagonista contro gli spiriti maligni. In una delle prime missioni affrontate insieme troviamo appunto Hiei e Kurama, inizialmente due nemici che volevano eliminare Yusuke.

Fin da subito all’interno di questo combattimento l’anime e il manga mettono al centro di tutto la potenza e la velocità di questo bellissimo personaggio, destinato poi a tante cose meravigliose nel corso della storia al fianco del protagonista.

“La Togashi Exhibition ha spiegato come Hiei si è unito a Yusuke con Kurama. Fu l’editore di Togashi all’epoca a sottolineare che avrebbe dovuto far parte del gruppo. Successivamente, Hiei è cresciuto in popolarità, vincendo tutti i sondaggi inerenti ai migliori personaggi della storia.”

Togashi Exhibition explained how Hiei joined Yusuke with Kurama. It was Togashi's editor at the time who pointed out he should be part of the group. After that, Hiei grew in popularity, winning all polls🥇#yuyuhakusho #幽遊白書

🇬🇧 translation copied from the Puzzle Exhibition⬇️ pic.twitter.com/k30CmqUHzI — 森🎍✩ 幽白4ᴇᴠᴇʀ ✩ (@mori_yyh4ever) March 6, 2023

Assurdo pensare al come gli editori abbiamo l’occhio lungo su questo genere di cose e di come allo stesso tempo abbiamo anche l’intuito di inserire delle modifiche volta alla popolarizzazione di personaggi e storia. Infatti Hiei per Togashi doveva solo essere un semplice nemico che dava filo da torcere al protagonista e nulla di più.

Come riporta CB Vegeta di Dragon Ball, Gaara di Naruto e la Soul Society di Bleach ne sono alcuni esempi di queste scelte, al momento tra quelle più “sicure” per quanto riguarda le scelte narrative vincenti all’interno dei battle shonen, al momento le storie più vendute e lette degli ultimi anni. Voi amate Hiei? Diteci la vostra.

Fonte Comic Book – Twitter mori_yyh4ever