Yu Yu Hakusho festeggia i suoi 30 anni con una nuova art!

l’anime di Yu Yu Hakusho è andato in onda sulle TV giapponesi quasi 30 anni fa ormai (il 10 ottobre 2022 l’anime compie un passo importante ndr) al fronte della sua controparte cartacea/originale creata da Yoshihiro Togashi uscita sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, nel lontano 1990, quindi ancora più “adulta”.

Quest’anno come già accennato il franchise celebra il suo 30° anniversario, con alcune illustrazioni speciali dedicate ai personaggi centrali della famosa saga cult di stampo battle shonen.

Nella lista degli anime/manga preferiti di ogni appassionato, sicuramente sarà presente l’anime di Yu Yu Hakusho dato che è considerato una delle opere di genere più influenti ed incisive in assoluto. Ancora oggi dopo tanti anni, l’opera si mantiene giovane e sicuramente intrattiene come le prime visioni.

Proprio per la sua valenza storica il franchise ha deciso di festeggiare il 30° anniversario della prima messa in onda giapponese dell’anime, e a tal proposito Yu Yu Hakusho sta rilasciando alcuni nuovi prodotti e materiali per i fan del Paese del Sol Levante.

Anche se non siete in Giappone, potete lo stesso godervi il materiale promozionale dedicato al manga di Togashi, con una nuova illustrazione che ritrare i guerrieri principali della saga: Yusuke Urameshi, Kazuma Kuwabara, Kurama, Hiei e persino Koenma.

Potete buttare un occhio a questa art celebrativa del 30° anniversario di Yu Yu Hakusho poco sotto, in calce al prossimo paragrafo!

Il franchise si sta armando per un grande ritorno. Infatti Shueisha, TOHO e ROBOT stanno lavorando ad una serie di adattamenti in live-action dedicati proprio al celebre manga. La data di uscita, il cast o lo staff non sono ancora stati stabiliti, ma è certamente qualcosa di grosso e rilevante da tenere in costante aggiornamento.

L’illustrazione è molto semplice, ma celebra in maniera diretta quella che col passare degli anni è diventata una delle opere più importanti di sempre in ambito manga e anime. L’apice maggiore di Togashi (insieme alla parte iniziale di Hunter x Hunter) si ripresenta al pubblico, cercando di catturare anche le nuove generazioni.

Rammentiamo che se volete iniziare a leggere l’opera, Star Comics ha pubblicato una bellissima versione totalmente rivista, ovvero la Perfect Edition, ancora disponibile sui negozi online e fumetterie/librerie.