One Piece: svelate le prime anticipazioni del capitolo 1094

One Piece è tra i manga shonen più importanti e famosi di sempre e negli ultimi anni ha saputo conquistare una fetta di appassionati ancora più ampia. Eiichiro Oda è il mangaka che scrive e disegna One Piece, quindi si tratta della mente che da oltre 20 anni porta avanti una delle storie più entusiasmanti e amate di sempre. Uno dei mezzi che ha portato One Piece così in alto è sicuramente il successo del manga, ma anche l’adattamento anime, tutt’ora in corso. Recentemente, poi, One Piece ha fatto parlare di sé in modo positivo, dopo il debutto del primo adattamento live-action di sempre, su Netflix.

Ora però con il presente articolo vogliamo concentrarci sul manga per riportare le prime anticipazioni del capitolo 1094. Come tutti i fan sanno, il manga di Oda si trova nel suo arco narrativo finale. È già trascorso un anno da quando Rufy e la sua ciurma hanno definitivamente sconfitto Kaido e liberato Wano dalla tirannia dell’ex Imperatore del Mare. E ora ci sono nuove sfide che attenderanno i Cappelli di Paglia. Eiichiro Oda, d’altro canto, ha introdotto nuovi personaggi con l’arco di Egg Head.

Uno di quelli più attesi era Vegapunk, lo scienziato più intelligente del mondo, famoso per aver creato armi potentissime per il Governo. Ma il mangaka ha anche lasciato spazio alle figure più alte proprio del Governo. Stiamo parlando dei Cinque Astri di Saggezza, già noti ai fan, ma Oda non aveva mai rivelato nulla sulla loro identità o sui loro poteri. E se l’arco di Egg Head ha finalmente rivelato i nomi di questi personaggi, il capitolo 1094 svelerà il potere di uno dei Cinque Astri.

One Piece Chapter 1094 Spoiler – Chapter 1,094: “Jay Garcia Saturn”.

– Kizaru and Luffy continue fighting in this chapter.

– We see the awakened form of Saturn's Akuma no Mi.

– No break next week.#ONEPIECE #ONEPIECE1094 — OPspoiler (@OPspoiler) October 2, 2023

Il capitolo si intitolerà “Saturn“, proprio come Jaygarcia Saturn, che riveste la posizione di Dio guerriero della difesa scientifica. I fan che seguono il manga ricorderanno che Oda aveva già mostrato il potere di questo personaggio e degli altri Astri, durante il flashback di Sabo sulla verità del Reverie. E per quanto riguarda Saturn, ha mangiato un frutto del diavolo che gli permette di trasformarsi in una grande creatura dotata di corna. Il capitolo 1094 rivelerà il tipo di Frutto e anche quale tipo di identità gli conferisce.

Questo vuol dire che le vicende nel manga diventeranno più incandescenti e che l’intervento di Kizaru sul campo di battaglia non è altro che un assaggio.