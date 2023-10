Studio Ghibli: Hayao Miyazaki è già pronto per il prossimo film

Lo Studio Ghibli è in assoluto uno degli studi di animazioni giapponesi più famosi e amati in tutto il mondo. Quest’anno ha fatto il suo atteso ritorno nel Paese del Sol Levante con il lungometraggio più recente del leggendario e instancabile regista Hayao Miyazaki. Il film in questione si intitola Il Ragazzo e l’Airone, che per il momento ha debuttato solo in Giappone. Quello che i fan hanno sempre saputo è che l’ultimo film dello studio di animazione giapponese sarebbe stato l’ultimo di Miyazaki, ma in seguito tutto è stato smentito. Infatti con il presente articolo vogliamo riportare che pare che Miyazaki stia già pensando al prossimo film.

L’aggiornamento arriva dalla Francia dopo una recente intervista con Toshio Suzuki dello Studio Ghibli. Si tratta del produttore che si è occupato delle pubbliche relazioni per Il ragazzo e l’airone prima del suo lancio internazionale. E in questa occasione Suzuki ha parlato del futuro di Ghibli ma soprattutto di Miyazaki.

E il regista non riesce proprio a non lavorare, infatti sta già pensando al suo prossimo progetto. Suzuki ha addirittura condiviso che non solo Miyazaki pensa al prossimo progetto ogni giorno, ma non è mai riuscito a farlo smettere. Infatti non cerca più di dissuaderlo, facendo capire come per il regista solo il lavoro lo entusiasma.

A dimostrare che Miyazaki stia già pensando ad altro, è l’aver chiesto a Suzuki di cosa parlasse l’ultimo film recentemente uscito nelle sale giapponesi. Ha poi subito iniziato a parlare di un nuovo progetto, quindi nulla potrà mai fermarlo. “Finché lavorerà, non potrò andare in pensione. Ha 82 anni e penso che andrà avanti fino ai 90” ha spiegato il produttore.

Chiaramente, Miyazaki è pronto per un altro lungo viaggio. E con queste parole possiamo apprendere con certezza che quello che si diceva sul ritiro del regista non è più attendibile. Al contrario vuole continuare a lavorare e sembra che un’altra storia abbia suscitato il suo interesse.

Chiaramente tutti i fan sono molto curiosi di scoprire cosa ha in mente il regista, ma per questo ci vorrà ancora del tempo.

