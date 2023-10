Jujutus Kaisen 2 è entrato nel pieno dell’arco narrativo inerente all’incidente di Shibuya, una delle saghe più apprezzate del manga. Se avete letto quest’ultimo sapete di come tale saga sia colma di meravigliosi scontri e sequenze strappalacrime e così come vediamo su Comic Book anche i doppiatori sono entrati nel pieno della vicenda.

Tramite il post pubblicato da @konoraora scopriamo il doppiatore di Yuji Itadori, ovvero Junya Enoki che ha lavorato a una delle sequenze più intense della puntata 12 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen, che ha ormai raggiunto anche il climax della storia. In calce potete quindi vedere l’intensa performance dell’attore, intento appunto a dare vita in maniera animata a una scena toccante presente nell’arco di Shibuya.

Jujutsu Kaisen 2: un climax di scontri ed emozioni (SPOILER)

I'M NOT FUCKING READY DAWG !! This is gonna be Enoki junya's own Yuki kaji(eren) Aot S2E12 iconic voice acting performance, this is most definitely going down in the history books. https://t.co/0Wa92VDL74 pic.twitter.com/xM9kyMaG2e — makiway galaxy 💫 (@konoraora) September 30, 2023

Dopo il tragico suggellamento di Gojo e alcuni combattimenti spettacolari, Yuji è vittima del risveglio di Sukuna, la temibile Maledizione che ha usato il corpo del ragazzo come “scatola” per i suoi piani. Nella scena vista in alto questo essere si risveglia e appunto il doppiatore mostra tutto il suo talento e “pathos” per la vicenda messa in scena e animata da MAPPA.

Da quel momento segue un massacro incredibile e Akutami, l’autore originale di Jujutsu Kaisen in questa sequenza ha voluto mostrare la potenza e anche la malvagità di Sukuna, che come anticipato si serve del protagonista Itadori per svolgere il tutto: potete immaginare quanto Yuji torna in se cosa si troverà davanti.

Se state seguendo l’anime sapete che la sequenza appena descritta si svolgerà nella puntata 12, quindi ci vorrà ancora qualche settimana prima di arrivare affettivamente alla “corte” degli spettatori. Al momento il 5 ottobre è prevista la puntata 11 in Giappone, che come sempre qualche ora dopo alla trasmissione ufficiale sarà disponibile sulla piattaforma Crunchyroll. Cosa ne pensate di questo adattamento?

Fonte Comic Book