Un first look interessante

Ci stiamo avvicinando alla seconda stagione di Invincible, la serie Prime Video tratta dall’omonimo fumetto firmato da Robert Kirkman, già affermato per The Walking Dead. Dopo un primo trailer e una data di uscita abbiamo l’occasione oggi di visionare un nuovo personaggio che apparirà nelle prossime puntate appunto: Angstrom Levy, in originale doppiato da Sterling K. Brown.

L’attore e doppiatore ha già visto la sua partecipazione in Black Panther e This Is Us, con un ruolo ricorrente in Hulu Solar Opposites (nel ruolo di Halk) e apparizioni in film d’animazione come The Angry Birds Movie 2 e Frozen II della Disney. L’attore si unisce quindi ad un cast vocale già d’eccezione e non vediamo l’ora di scoprire gli altri ruoli.

Angstrom Levy è un villain, un supercriminale che ha la capacità di aprire portali verso dimensioni alternative, ispirandosi a Kang il Conquistatore della Marvel. Oltre Omni-Man, padre del protagonista, l’universo dovrà vedersela anche con questo nuovo personaggio, che metterà in atto i suoi piani di conquista.

Il finale della prima stagione è stato assurdo e Mark Grayson/Invincible (Steven Yeun) ha scoperto che suo padre Omni-Man (J.K. Simmons), l’eroe più potente del mondo, era in realtà appartenente ad una razza aliena guerriera (i Viltrumiti) incaricato di conquistare la Terra.

Mark si è ovviamente opposto a suo padre ma i risultati sono stati vani: il ragazzo è stato ridotto in fin di vita e al momento è vivo per miracolo. Il problema è davvero grande data anche l’uccisione da parte di Omni-Man dei supereroi presenti sulla Terra che fino a quel momento difendevano appunto il Pianeta.

L’uscita di Invincible Season è prevista per il 3 novembre su Prime Video e gli episodi verranno pubblicati settimanalmente come accaduto con la prima stagione. Dopo una pausa a dicembre, lo show continuerà la sua seconda stagione in una data indeterminata all’inizio del 2024.

Fonte Comic Book