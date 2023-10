Pluto: 5 motivi per leggere il manga, in attesa dell’anime Netflix

Pluto è uno dei capolavori del mangaka Naoki Urasawa, nel corso degli anni capace di tirare fuori delle storie davvero straordinarie come Billy Bat, Monster e 20th Century Boys tra le tante. Al momento l’artista è a lavoro su Asadora mentre Netflix è in procinto di pubblicare sulla sua piattaforma un’anime dedicato appunto al manga di genere “mecha” di Urasawa, postosi come una rivisitazione dell’Astro Boy di Tezuka.

Il manga approderà anche in Italia il 26 ottobre e noi con Pluto: 5 motivi per leggere il manga, in attesa dell’anime Netflix vogliamo donarvi alcune motivazioni per cominciare il manga, al momento uno dei lavori più corti del maestro. Infatti sono solamente 8 volumi e su questa corta distanza Urasawa ha dato il meglio di se.

Purtroppo sul sito della Panini potete acquistare solamente alcuni volumi in attesa di una prossima ristampa in vista dell’anime Netflix, altrimenti potete cercare una collezione completa in giro sui vari siti per l’usato, anche se i primi volumi sono disponibili online.

Un’ottima rivisitazione dell’Astro Boy di Osamu Tezuka

In una chiave più matura ci troviamo di fronte all’adattamento della serie cult di Tezuka “Astro Boy”, anche se grossolanamente quella originale era appunto indirizzata ad un pubblico più giovane, mentre Usawawa ha reso il tutto più maturo, sia per quanto riguarda i personaggi, sia per l’estetica totale del suo racconto e per questo vi consigliamo tale lettura.

Storia coinvolgente e dinamica

La storia di Pluto è forse una delle migliori di Urasawa, anche perché in 8 volumi abbiamo un racconto più diretto e conciso e allo stesso tempo anche più coinvolgente. La vicenda si risolve in pochi capitoli e forse questo gioca a vantaggio del prodotto, visto che non permette all’autore di “perdersi” e dilungarsi ulteriormente, aumentando allo stesso tempo anche la dinamicità e l’immersione scattante del tutto.

Personaggi Carismatici e profondi – Pluto: 5 motivi per leggere il manga, in attesa dell’anime Netflix

Senza dubbio quello che rende appetibile e interessante Pluto sono i personaggi. Nonostante la storia travolgente e la rivisitazione di Astro Boy in chiave più matura siano tra i motivi per cui dovreste leggere il manga, il carisma e la crescita dei protagonisti sono chiavi molto interessanti da seguire e pagina dopo pagina scoprire la loro evoluzione è davvero qualcosa di unico e l’inserimento dei sentimenti all’interno dei robot è uno dei punti di forza della storia.

Componente thriller/giallo ben studiata e accurata

Come spesso accade Urasawa inserisce all’interno delle sue storie la componente thriller, mantenendo in modi diversi il lettore incollato alla storia. Gli indizi seminati e la loro successiva risoluzione rendono Pluto un vero manga a tine “gialle”, vista la meravigliosa controparte misteriosa che si alimenta capitolo dopo capitolo suscitando nel fruitore una curiosità psicologicamente elevata e per questo la controparte “mistery” è un punto di forza inossidabile del manga.

Disegni qualitativamente alti e ottimo uso del linguaggio fumettistico – Pluto: 5 motivi per leggere il manga, in attesa dell’anime Netflix

Naoki Urasawa è di certo un maestro del racconto ma anche tecnicamente è ineccepibile. Oltre la varietà di volti e strutture in questo caso possiamo ammirare anche delle bellissime sequenze action, dove al centro sono presenti i robot e le loro forme umanoidi. Oltre la qualità il sapiente uso del medium e la capacità di scrittura fondono il tutto dando vita a una storia senza difetti, capace di reggere la forza del tempo e di ispirare giovani generazioni di mangaka.