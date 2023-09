One Piece rivela l’età ufficiale dei personaggi della serie

One Piece nel corso degli anni della sua pluriennale serializzazione ha introdotto tantissime storie e personaggi iconici. Molti di questi infatti sono semplici personaggi secondari che hanno dato il loro contributo alla crescita di Rufy e del suo viaggio con la sua ciurma. Ma Eiichiro Oda non ha approfondito diversi aspetti di questi personaggi, tra cui le età di quasi ogni personaggio. Infatti con il presente articolo vogliamo proprio concentrarci su questo aspetto che diventare una curiosità che farà piacere a molti fan della serie shonen scritta e disegnata da Oda.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto prima di analizzare in maniera approfondita l’argomento.

Come si può vedere dalla clip sopra condivisa, si tratta di un focus dei personaggi che hanno caratterizzato tutti gli archi narrativi di One Piece.

Queste età ufficiali sono tutte divise per categorie e iniziamo con quella dei personaggi che hanno dai 10 anni in su. Tra questi è possibile vedere Chimney, la bambina di Water Seven che ha 10 anni e invece Kuina, Onion, Pepper e Carrot che hanno 11 anni. Chiaramente nel video è possibile scoprire le età di tutti gli altri personaggi secondari che non godono una rilevanza tale da riportarli nel presente articolo, quindi analizziamo quelli più importanti.

La principessa Shirahoshi e Rebecca hanno entrambe 16 anni, il medico dei Cappelli di Paglia, Chopper e il Dragon Celeste Saint Shalria hanno 17 anni. I personaggi che hanno 18 anni sono Kobi, Nefertari Bibi e Camie. Rufy, Usopp e Kaya hanno invece 19 anni, mentre Ace e Nami hanno un anno in più. Sanji e tutti i suoi fratelli e Zoro hanno 21 anni.

Sabo ha 22 anni mentre Kidd e Tashigi hanno entrambi 23 anni. Trafalgar Law ha ufficialmente 26 anni e a aprire la fascia dei personaggi che hanno 30 anni c’è Nico Robin e Boa Hancock segue con l’età di 31 anni. Sentomaru rappresenta la fascia dei 34 anni e il membro della ciurma di Shanks, Lucky Roux e Raizo la fascia dei 35.

Franky, Smoker e Kinemon hanno tutti 36 anni e scopriamo che Shanks, Buggy e Ener hanno invece 39 anni.

La fascia dei 40 anni è rappresentata dall’Imperatore Teach, e prosegue con Arlong, Doflamingo e Spandam che hanno tutti 41 anni.

Nella fascia dei 50 anni rientrano Dragon, Akinu, Roger, Ivankov, e in quella dei 60 anni abbiamo Zeff, Big Mom e Vegapunk.

Tra i personaggi più anziani ci sono Garp (78), Kureha (141), Barbabianca (72), Brook (90). Il video si chiude con Zunisha, il personaggio più anziano con oltre 1000 anni e con l’età misteriosa di Stussy.