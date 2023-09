Castlevania: Nocturne è la prossima serie anime originale Netflix, e a quanto pare sta avendo anche un marketing molto interessante, così come abbiamo modo di leggere tramite Comic Book. Dopo le vicende del ‘400 con al centro Alucard e Dracula, Netflix ha continuato le macabre avventure della serie con il figlio di Trevor Belmont e Sypha Belnades, ponendo il pubblico verso una nuova e sanguinosa vicenda.

Da come potete vedere in calce il tabellone digitale a Times Square anticipa qualche piccola scena di questa nuova serie, mentre rende anche omaggio ai vecchi giochi di Castlevania, diventati dei cult intramontabili nel corso del tempo e come se non bastasse hanno ispirato anche una serie animata del genere.

Castlevania: Nocturne arriverà su Netflix il 28 settembre, ma in realtà sarà presentato in anteprima digitale con i primi tre episodi il 27 settembre, nell’ambito del prossimo evento DROP 01 di Netflix (che conterrà anche rivelazioni e annunci di altri progetti animati di Netflix attualmente in lavorazione).

Castlevania: Nocturne nel cast vocale ha Edward Bluemel, Thuso Mbedu, Pixie Davies, Sharon D. Clarke, Richard Dormer, Iain Glen, Sydney James Harcourt, Elarica Johnson, Nastassja Kinski, Zahn McClarnon, Aaron Neil, Franka Potente e Sophie Skelton. Tale stagione sarà composta da 8 puntate.

↑↑↓↓←→←→ BA Castlevania: Nocturne premieres Sept 28, only on Netflix. Catch the DROP01 early premiere on Twitch and YouTube Sept 27 @ 9AM PT. pic.twitter.com/XCSOEHKx3H — Castlevania: Nocturne (@Castlevania) September 20, 2023

Come già sapevamo la serie è ambientata nel 1792, nel culmine della Rivoluzione Francese. In una zona remota della Francia l’aristocrazia controrivoluzionaria ha stretto un’alleanza con un terrificante Messia Vampiro, che promette di “mangiare il Sole” e far piombare tutto nelle tenebre, scatenando un esercito di Vampiri e creature della notte per fermare la Rivoluzione e rendere anche schiava l’umanità.

Annette, una maga dei Caraibi cerca Richter Belmont, ultimo discendente della famosa famiglia di cacciatori di vampiri per fermare questa terribile guerra imminente. Un input molto interessante per una delle produzioni di punta di casa Netflix.

