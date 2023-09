A quanto pare l’universo di Castlevania è in espansione. Con Castlevania: Nocturne Netflix vuole continuare le avventure degli ammazza-vampiri, successivamente alle imprese di Trevor, Sypha e Alucard, dove nella scorsa serie avevano sconfitto Dracula. Ora un nuovo gruppo di cacciatori si muoverà nella Francia della Rivoluzione Francese, facendo fronte a delle creature davvero spietate e assetate di sangue.

Incentrata su Richter Belmont, il figlio di Trevor e Sypha, e ispirata alle serie Symphony of the Night e Rondo of Blood, Castlevania: Nocturne, il nuovo prodotto Netflix sarà distribuito sulla nota piattaforma streaming dal 28 settembre e per coronare questo risultato è stato anche condiviso un nuovo e “sanguinario” trailer al riguardo.

Kevin Kolde e Clive Bradley saranno gli showrunner (con Bradley che ricopre anche il ruolo di creatore/scrittore), mentre Sam e Adam Deats coprono il ruolo di registi, intanto che Project 51 Productions e Powerhouse Animation produrranno la serie Netflix.

Castlevania: Nocturne è stata annunciata per una durata di otto episodi e vede la partecipazione di attori del calibro di Edward Bluemel, Thuso Mbedu, Pixie Davies, Sharon D. Clarke, Richard Dormer, Iain Glen, Sydney James Harcourt, Elarica Johnson, Nastassja Kinski, Zahn McClarnon, Aaron Neil, Franka Potente e Sophie Skelton.

Castlevania: Nocturne, Vampiri e violenza nel nuovo trailer: ecco la data di uscita

Ci troviamo di fronte un trailer molto interessante che conferma almeno la qualità tecnica della serie dedicata e tratta dai noti videogiochi cult, che ad oggi hanno raccolto milioni di appassionati nel mondo. Nella Francia del 1792, durante il culmine della Rivoluzione Francese, in una zona rurale e poco conosciuta della Francia occidentale l’aristocrazia controrivoluzionaria stringe un’alleanza con un terrificante Messia Vampiro, che promette di “mangiare il sole” e di scatenare un esercito di vampiri e creature notturne per schiacciare la rivoluzione e rendere schiava l’umanità.

Annette, una maga dei Caraibi va alla ricerca del nostro protagonista, Richter Belmont, ultimo discendente della famosa famiglia di cacciatori di vampiri: sarà lui, insieme a tutti gli altri a guidare la resistenza contro le feroci creature succhiasangue.”

Fonte Comic Book