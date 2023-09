Fairy Tail: la serie raggiunge un record europeo inaspettato

Hiro Mashima uno dei mangaka più amati di sempre, famoso per aver scritto e disegnato Fairy Tail. Chiaramente si è fatto un nome in tutto il mondo, anche al di fuori del Giappone, attraverso altri manga. E infatti mentre il mangaka è impegnato alla conclusione di Edens Zero, ha comunque iniziato una nuova serie intitolata Dead Rock.

Tuttavia nonostante Fairy Tail si sia concluso da qualche anno, la storia di Natsu continua a riscuotere successo e a segnare record importanti. Il suo debutto risale al 2006, e la serie shonen ha raggiunto alcuni traguardi importanti nella sua storia e ora rivendica una pietra miliare nel manga in un modo inaspettato.

Dopo la conclusione della serie manga, Hiro Mashima non ha perso tempo ed è tornato con l il sequel intitolato Fairy Tail: 100 Years Quest. Fortunatamente, per i fan della serie anime originale, che conta oltre trecento episodi, vedranno anche l’adattamento anime del sequel per continuare a riportare il viaggio di Natsu sul piccolo schermo.

Anche se 100 Years Quest deve ancora rivelare una data di uscita del ritorno di Natsu nell’anime, è chiaro che si tratterà di un evento importante nel mondo degli anime.

Con il presente articolo vogliamo riportare di un importante e inaspettato record dalla serie shonen di Mashima, siglato in Europa. Infatti, anche se sarà sempre un’impresa difficile per qualsiasi serie shonen avvicinarsi a One Piece, Naruto e Dragon Ball, Fairy Tail è riuscita ad avvicinarsi di più in Francia. Di fatto qui è diventata la quarta serie manga più venduta. Vendendo 14 milioni di copie, la storia di Natsu e dei suoi compagni ha avuto una chiara risonanza tra i lettori nel paese europeo.

Per quanto riguarda il sequel di Fairy Tail, le vicende sono ambientate nella missione dei 100 anni con Natsu, Lucy, Happy, Elsa e l’intera gilda di Fairy Tail che tornano in azione. Hanno intenzione di affrontare un compito che nessuno ha osato affrontare sin dalla fondazione della gilda, più di un secolo fa. Ora dovranno esplorare una città misteriosa, uno spirito sconcertante, un nuovo terribile nemico e un nuovo continente.

