The JOJOLands rilascia il capitolo 8 del manga

La famosa serie manga de Le bizzarre avventure di JoJo sta intrattenendo i suoi fan con The JOJOLands, la nona parte della serie. A tutti i fan quindi non manca mai nulla, e questo perché è disponibile per la lettura il nuovo capitolo The JOJOLands. La nuova serie del famoso e amato mangaka Hirohiko Araki ha è tornata con un nuovo capitolo, che mette la squadra di Jodio nei guai dopo la rapina ai danni di Kishibe Rohan.

Questa settimana è arrivato dunque il capitolo otto di The JoJoLands. E questo torna a puntare i riflettori su Jodio Joestar e sua sorella Dragona. I due sono sfuggiti alla rapina con Paco e Usagi. Il gruppo è riuscito a intrufolarsi nella villa affittata da Kishibe Rohan alle Hawaii e hanno ottenuto del bottino. Come i fan sanno, sono riusciti a scappare con una speciale roccia lavica e un diamante che li ha messi in difficoltà.

Questa settimana, il manga vede il gruppo desideroso di mettere alla prova il proprio bottino. Dragona è fin troppo ansioso di mettere alla prova il merito della roccia lavica. Dopotutto, si dice che attiri cose di valore. Mossi da questo fine, il gruppo fa un piccolo test con la roccia con successo, prima di decidere di spingersi oltre. Dragona quindi entra in una gioielleria di lusso con Paco per vedere se tutto ciò che è presente nel locale, possa seguirlo magicamente verso l’esterno, ma le cose prendono una svolta indesiderata. Dopotutto, la sicurezza del negozio nota che manca uno degli orologi. I problemi aumentano fuori, quando Jodio si rende conto che la squadra è stata seguita dalla villa, quindi la rapina non va come previsto.

The JOJOLands è la nona parte del manga scritto e disegnato da Hirohiko Araki e il suo annuncio risale a settembre 2021. Successivamente ha debuttato ufficialmente il 17 febbraio 2023 sulla rivista Ultra Jump di Shūeisha. Questa nona parte rappresenta la terza parte che si svolge all’interno dell’universo di Steel Ball Run, ove il protagonista è Jodio Joestar, nipote di Joseph Joestar, in un viaggio in cui diventerà estremamente ricco nelle isole subtropicali delle Hawaii.

Fonte – Comicbook