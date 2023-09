The JOJOLands: annunciata la pausa del manga

The JOJOLands è la nona parte del manga Le bizzarre avventure di JoJo, scritto e disegnato dall’eterno Hirohiko Araki. Annunciata nel settembre 2021, la sua serializzazione è iniziata dal 17 febbraio 2023 sulla rivista Ultra Jump di Shūeisha. Rappresenta la terza parte che si svolge all’interno dell’universo di Steel Ball Run, in cui il protagonista è Jodio Joestar, nipote di Joseph Joestar.

Quindi The JOJOLands introduce gli ultimi Joestar, nonché i protagonisti principali che si chiamano Jodio e Dragona. Nella prima grande battaglia della serie, i fratelli Joestar tentano di rubare un diamante inestimabile da un personaggio molto familiare, Kishibe Rohan. Mettendo a segno la loro rapina e riuscendo a superare un felino come avversario, con il presente articolo vogliamo riportare che la nona parte del manga di JoJo andrà incontro ad una pausa. Quindi i fan dovranno aspettare un po’ più del solito per poter leggere altri capitoli.

Dopo la conclusione dell’anime di Stone Ocean, non si sa quando i fan della serie potranno tornare a guardare il prossimo adattamento anime de Le bizzarre avventure di JoJo. Se David Production dovesse continuare a seguire il materiale originale, il prossimo capitolo sarebbe proprio Steel Ball Run, il settimo arco narrativo della serie. Pieno di battaglie tra Stand, Steel Ball Run è considerata una delle migliori trame scritte dalla mente di Hirohiko Araki.

L’ottavo capitolo di The JOJOLands arriverà alla fine di questo mese. Ma riguardo il nono capitolo i fan dovranno aspettare un mese in più prima che venga rilasciato. Per essere più precisi, il nono capitolo di The JOJOLands tornerà il 17 novembre. La banda di Jodio e Dragona sembra avere la strada libera ora che hanno sconfitto il loro avversario. La serie ha riportato Kishibe Rohan sulle sue pagine e i fan sono ansiosi di vedere se qualche altro personaggio di JoJo farà un grande ritorno.

Il manga Le bizzarre avventure di JoJo è in corso da decenni, con Hirohiko Araki che ha affermato in passato che tutto quello che vuole fare non è altro che lavorare per sempre sulla storia dei Joestar.

Fonte – Comicbook