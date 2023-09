Tra le uscite Marvel targate Panini del 21 settembre 2023 si segnala l’uscita della nuova serie degli Avengers, per l’occasione proposta anche nel Multivariant pack che presenterà cinque variant a sorpresa differenti, oltre che del volume Noi Siamo The Marvels, in preparazione al prossimo blockbusters dei Marvel Studios.

Inoltre le cose tornano alla “normalità” per Immortal X-Men dopo la parentesi di Sins of Sinister, mentre si celebrano i 60 anni di Nick Fury, padre e figlio, con un corposo speciale.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 21 settembre 2023.

Le uscite Marvel Panini del 21 settembre 2023

Avengers 1

Avengers 163

5,00 €

Contiene: Avengers (2023) #1

Quando il mondo è in pericolo, un nuovo gruppo di Avengers si deve unire!

La Stella. L’Icona. La Strega. Il Costrutto. Il Dio. L’Ingegnere. Il Re.

L’attacco di Terminus è solo l’inizio di una minaccia che gli Avengers conoscono molto bene…

La nuovissima serie firmata da Jed MacKay (Timeless) e C.F. Villa (X-Men) vi terrà incollati alle pagine!

Avengers 1

Multivariant Pack

7,00 €

Contiene: Avengers (2023) #1

L’EDIZIONE VARIANT SARÀ VENDUTA IN UN PACK SIGILLATO CHE NE NASCONDERÀ IL CONTENUTO. ALL’INTERNO DI ESSO AVRAI LA POSSIBILITÀ DI TROVARE UNA TRA LE CINQUE VERSIONI VARIANT DI AVENGERS 1 REALIZZATE DA DANIEL ACUÑA, JOHN TYLER CHRISTOPHER, DERRICK CHEW, SKOTTIE YOUNG E MARCO CHECCHETTO*!

*Le 5 variant avranno la stessa tiratura.

X-Men 24

Gli Incredibili X-Men 405

5,00 €

Contiene: X-Men (2021) #21, FCBD 2023: Avengers/X-Men #1 (I)

L’ultimo assalto della Covata costringe gli X-Men a prendere decisioni drastiche…

…ma non tutti sono d’accordo con Ciclope!

Prosegue l’avventura di Forge e Monet nel buco nero.

Inoltre, il ritorno di Capitan Krakoa… e non è una buona notizia!

Immortal X-Men 12

Immortal X-Men 15

6,00 €

Contiene: Immortal X-Men (2022) #11, X-Men Red (2022) #11

Immortal X-Men 12

Villain Variant di Alex Ross

Immortal X-Men 15

6,00 €

Contiene: Immortal X-Men (2022) #11, X-Men Red (2022) #11

Torniamo al presente, ma i semi lasciati da Sinistro come germoglieranno?

Il Consiglio Silente è allo sbando e nessuno si fida più degli altri…

…ma tutti hanno i propri piani, pronti a deflagrare!

Inoltre, Tempesta contro Xavier!

X-Force 37

X-Force 41

6,00 €

Contiene: X-Force (2020) #39/40

Ben due avventure di X-Force per allineare la testata con le altre serie mutanti…

…in vista della devastante maxi-saga dell’inverno: Fall of X!

Ora che le malefatte della Bestia sono venute a galla, X-Force è da rifondare!

Chi si unirà al team? E soprattutto, chi vi farà ritorno?

Wolverine 36

Wolverine 440

5,00 €

Contiene: Wolverine (2020) #33

Bestia ha pronto il suo esercito di Wolverine!

Come conta di utilizzarlo? Quali saranno i suoi primi bersagli?

E soprattutto, il vero Wolverine glielo lascerà fare?

Inoltre, una storia breve di Logan in coppia con Pugnale Letale, la sorella di Shang-Chi!

Fury

Marvel Miniserie 269

5,00 €

Contiene: Fury (2023) #1

Celebriamo i sessant’anni dell’agente dello S.H.I.E.L.D. più famoso della Casa delle Idee: Nicholas “Nick” Joseph Fury!

Al Ewing, Adam Kubert, Tom Reilly, Scot Eaton, Jordie Bellaire e un parterre di altri grandi autori riportano in scena una minaccia dal passato.

C’è bisogno di più di un Nick Fury per risolvere un mistero lungo decenni: chi è S.C.O.R.P.I.O.?

E direttamente dagli anni 40, si uniscono ai festeggiamenti anche i fedeli Howling Commandos!

Marvel Integrale – Gli Incredibili X-Men 57

4,90 €

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #240/241, New Mutants (1983) #71, X-Factor (1986) #36

Prende il via Inferno!

Inizia qui una delle più amate saghe degli X-Men di sempre!

Madelyne Pryor ha stretto un patto con dei demoni… e l’inferno è giunto sulla Terra!

Inoltre, il ritorno dei cinque Uomini-X originali con X-Factor e i Nuovi Mutanti in missione nel Limbo!

Noi Siamo The Marvels

25,00 €

Contiene: Captain Marvel (1968) #1, Marvel Team-Up (1972) #62, Amazing Spider-Man Annual (1964) #16, Avengers (1963) #279, Marvel Fanfare (1982) #42, Captain Marvel (1994) #1, All-New Marvel Now! Point One (2014) #1 (V), Amazing Spider-Man (2014) #7/8, All-New All Different Avengers (2015) #1 (II), Generations: Ms. Marvel & Ms. Marvel (2017) #1, Ms. Marvel Team-Up (2019) #4/8, Captain Marvel (2019) #31

Ci sono nemici che nessun eroe, da solo, potrebbe mai fronteggiare. Per fortuna a difendere la Terra ci sono Carol Danvers, Monica Rambeau e la giovanissima Kamala Khan.

Dalle prime apparizioni alle ultime avventure, una lunga panoramica sulla storia editoriale delle Meraviglie.

Quindici storie a opera di grandi autori come Chris Claremont, G. Willow Wilson, John Romita Jr., Giuseppe Camuncoli e molti altri…

Contiene un nutrito apparato redazionale per scoprire la storia e i segreti di Carol, Kamala e Monica!

Savage Avengers 4

King in Black

Marvel Collection

19,00 €

Contiene: Savage Avengers (2019) #17/22

Conan è imprigionato a Ryker’s Island: come farà a uscire?

Mentre il Cimmero è in carcere, scatta l’invasione della terra di Knull, il dio dei Simbionti!

Con la partecipazione straordinaria di Deadpool, Spider-Man e Ghost Rider!

Intanto, Kulan Gath continua a ordire le sue malvage trame…

Thor 4

Il Dio dei Martelli

Marvel Collection

24,00 €

Contiene: Thor (2020) #19/24

Mjolnir è scomparso! Nessuno sa dove sia finito il magico martello forgiato nell’uru.

Thor è costretto a chiedere aiuto all’ultima persona con cui vorrebbe parlare: Odino.

Finché l’arma non sarà ritrovata, tutto l’universo sarà in pericolo…

Il Tonante lotterà per la salvezza del proprio regno con al suo fianco un esercito di eroi!