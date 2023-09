One Piece: i fan credono che Netflix abbia già scelto l’attore per Ace

La seconda stagione del live action di One Piece è stata confermata e se la produzione segue con lo stesso ritmo l’adattamento dei capitoli nei prossimi episodi dovrebbe essere mostrato anche Portugese D. Ace, fratello di Luffy e personaggio chiave per la prima parte della storia. Il pubblico, così come leggiamo su Comic Book a quanto pare crede che Netflix abbia già scelto l’attore che interpreterà tale pirata.

Ace fa la sua comparsa durante la saga di Alabasta, dove scopriamo anche la “parentela” con Luffy. La nuova tranche di episodi della seconda stagione in teoria dovrebbe adattare anche quella parte, quindi i lavori di casting probabilmente sono già stati fatti molto probabilmente.

Il pirata secondo i fan sarà interpretato dal giovane attore e musicista Emery Kelly. In precedenza, Kelly ha avuto ruoli in progetti come Alexa & Katie, Big Shot e Max Winslow And The House of Secrets e come se non bastasse l’attore ha come foto profilo proprio Ace e inoltre è anche seguito da Inaki Godoy e Matt Owens.

Volendo possiamo anche considerare il tutto una grande coincidenza e quindi senza ufficialità non possiamo confermare nulla, anche se l’indizio sembra parlare molto chiaro. Oda ha annunciato la nuova stagione confermando anche la presenza di nuovi personaggi come Chopper, il futuro medico dei Mugiwara.

Interessante scoprire i volti della prossima stagione e oltre questi citati dovrebbero apparire anche Dragon e Smoker, quest’ultimo apparso alla fine dell’ottava puntata di questa prima stagione, al momento diventata un titolo di punta sulla piattaforma streaming Netflix, dove il 31 agosto ha fatto debuttare lo show, dopo una trepidante attesa durata mesi e mesi.

Come accennato la serie sembra essere un vero successo e le intenzioni future di Netflix sono molto propositive nei prossimi anni, quindi parliamo di un progetto mastodontico da qualunque punto di vista. Voi cosa ne pensate di questa prima stagione?

Fonte Comic Book