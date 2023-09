One Piece: un fan corregge uno degli errori più bizzarri del live-action

Il successo del live-action di One Piece ha dato nuova linfa vitale a questo medium da sempre criticato, e una serie di recensioni stellari lo attestano. L’adattamento di Netflix è un vero trionfo, ma ovviamente non è privo di difetti. Tra questi ce n’è uno bizzarro che ha fatto il giro del web e con il presente articolo vogliamo riportare che un fan ha corretto questo errore che riguarda Zoro.

Il merito va a Huber, che questa settimana ha pubblicato un video speciale su YouTube. Si sofferma in particolare su un dettaglio dello scontro tra Zoro e Morgan Mano d’Ascia. In un’inquadratura si vede Zoro rotolare per evitare un colpo, ma è lì che una delle sue spade si accartoccia.

Naturalmente, One Piece di Netflix utilizza spade di scena in battaglia, ma in alcune scene queste sono repliche di cartone. Ed è per questo che la si vede piegarsi in due sotto il peso dell’attore di Zoro, Mackenyu. Huber ha deciso di risolvere il problema con alcune modifiche e il risultato finale è decisamente impressionante. Il risultato lo si può vedere tramite il video che abbiamo riportato in cima al presente articolo.

Il lavoro con gli effetti visivi di questo live-action è impressionante, ma è normale che ci siano dettagli che sfuggono. E la scena di Zoro è uno di questi inconvenienti. Si spera che Netflix prenda nota di questi tributi poiché tutti gli occhi sono puntati sul futuro di One Piece. Il successo riscosso lo ha portato in cima alle classifiche e questo fa sperare i fan per una seconda stagione. A tal proposito recentemente abbiamo riportato che la sceneggiatura per un seguito sarebbe già pronta.

La serie live-action è disponibile su Netflix in tutto il mondo ed è composto di otto episodi che adattano la saga dell’East Blue. Tra i personaggi più amati e che quindi hanno conquistato i fan in maniera inaspettata spicca Buggy il Clown. Interpretato da Jeff Ward, è la rivelazione del live-action e anche gli attori che hanno interpretato i Cappelli di Paglia hanno convinto ampiamente.

