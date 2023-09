One Piece – Netflix: il live-action svela la scena originale di Usopp

Jacob Romero Gibson è l’attore che interpreta Usopp nel live-action di One Piece. Si tratta sicuramente di uno dei personaggi più amati della serie shonen, il cecchino dei Cappelli di Paglia che potrebbe non avere dei poteri o abilità incredibili come quelli dei suoi compagni, ma ha dato prova più e più volte del suo coraggio. Con l’adattamento live-action di Netflix in cima alle classifiche del servizio di streaming, One Piece ha rivelato un’importante scena originale che riguarda la relazione tra Usopp e Kaya.

Oltre a Jacob Romero Gibson, i Pirati di Cappello di Paglia sono interpretati da Inaki Godoy, Emily Rudd, Taz Skylar e Mackenyu, che interpretano rispettivamente i ruoli di Monkey D. Luffy, Nami, Sanji e Zoro. Questo adattamento live-action non ha ancora confermato una seconda stagione, ma i numeri che Netflix ha riscosso sin dalla sua première, fanno ben sperare per il proseguimento della serie. Sfortunatamente, potrebbe passare del tempo prima che i fan possano ricevere la conferma di una seconda stagione della serie live-action.

Nell’adattamento manga e anime originale di One Piece, Usopp e Kaya erano ottimi amici, e nonostante l’affetto reciproco non hanno mai dimostrato di essere coinvolti in una relazione d’amore. Ma, con l’adattamento live-action di Netflix, la coppia si scambia un bacio prima che il cecchino della ciurma di Rufy parta per la sua grande avventura. Questo conferma che i due provano sentimenti davvero forti l’uno per l’altra. Se One Piece di Netflix continua a seguire il materiale originale, potrebbe passare del tempo prima di vedere di nuovo i due insieme, Ma è chiaro che lo show televisivo stia anche apportando contenuti originali rispetto al manga.

Matt Owens, uno degli showrunner della serie live-action, aveva parlato l’anno scorso del numero di Easter Egg che avrebbero popolato la serie televisiva di Netflix. Come i fan hanno potuto vedere, i commenti di Owens si sono rivelati veri, dato che aveva detto che i fan avrebbero dovuto tenere gli occhi aperti: “Prestate attenzione agli Easter Eggs e a qualsiasi poster da ricercato, giornale, anche solo a frammenti di dialogo. Mettete in pausa, fate screenshot, sarà davvero divertente” diceva lo showrunner.

Fonte – Comicbook