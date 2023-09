One Piece di Netflix è certificato “FRESH” su Rotten Tomatoes

La prima stagione in live action di One Piece è certificata “FRESH” sul noto sito di recensioni Rotten Tomatoes. Al momento della stesura di questo articolo, abbiamo nella sezione “TOMATOMER” L’83% di opinioni positive con circa 41 recensioni, mentre in “AUDIENCE SCORE” abbiamo un totale positivo del 96% con circa e più di 10000 recensioni da parte del pubblico.

Come leggiamo su Comic Book questi dati sono destinati a variare, data l’enorme mole di utenza che ancora deve visionare tutto il prodotto, senza contare il pubblico nuovo in arrivo dopo le numerose recensioni positive. La prima stagione di questo live action ha debuttato il 31 agosto sulla nota piattaforma streaming, con un totale di 8 episodi. I suddetti hanno adattato 5 saghe complete del manga, anticipando qualche sequenza di una sesta verso la fine.

One Piece è l’adattamento dell’opera magna di Eiichiro Oda uscita in Giappone nel 1997, e da allora sulla rivista Weekly Shonen Jump è stato un grandissimo successo di pubblico e critica. Forse l’unico capace di creare una serie in live action di questo calibro era proprio l’autore, che con Netflix ha fatto da supervisione al tutto.

One Piece di Netflix è certificato “FRESH” su Rotten Tomatoes

Leggendo le recensioni il prodotto ha senza dubbio regalando ai fan del manga e dell’anime una serie degna di essere vista, che mantiene l’anima originale e il cuore delle avventure piratesche con al centro Luffy e la sua ciurma.

One Piece di Netflix vede Matt Owens e Steven Maeda come showrunner principali, mentre il creatore del manga originale di One Piece, Eiichiro Oda, è fortemente coinvolto nel progetto finale. Forse la piattaforma ha anche trovato il modo di trasporre al meglio questo genere di storie, ovvero inserire sempre e comunque nel progetto l’autore principale.

La prima stagione adatta quasi tutta la saga dell’East Blue in circa 8 episodi. Voi l’avete vista? Cosa ne pensate del prodotto?

Fonte Comic Book