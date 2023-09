One Piece sta riscuotendo un grande successo su Netflix e probabilmente il pubblico vorrà continuare la storia dei Mugiwara anche dopo la visione di questa prima stagione del live action. Anche se il prodotto è stato pensato per gli appassionati, la produzione ha puntato anche a catturare nuovo pubblico, abbracciando anche chi non ha mai letto il manga.

Quindi una volta finita la prima stagione con Arlong Park, come continuare la storia in versione cartacea/anime? Ci arriva in aiuto Comic Book per questo e noi siamo qui per riportarvi tutto con la nostra lingua. Se dopo aver finito la serie volete guardare l’anime, vi basti sapere che Netflix ha adattato 45 puntate in 8 episodi, quindi se volete ripartire dalla fine della prima stagione dovrete iniziare con l’episodio 48.

Dalla puntata 48 alla 53 abbiamo la conclusione della saga dell’East Blue con Rogue Town, per poi cominciare con un nuovo arco narrativo non facente parte della timeline principale, quindi è un filler. Dall’episodio 54 a 61 abbiamo inaftti la “Saga di Warship” forse non adattata nemmeno nella prossima stagione del live action.

Dalla 61 parte quindi il nuovo arco narrativo ufficiale, con l’inizio delle avventure di Alabasta. Se parliamo del manga invece la prima stagione adatta 95 capitoli, quindi se volete continuare la storia vi conviene cominciare con il capitolo 96, segnante l’inizio dell’arco di Rogue Town, concludendo così anche la saga del Mare Orientale.

One Piece: da che capitolo leggere il manga/vedere l’anime dopo la visione della serie Netflix?

Da queste puntate dell’anime e capitoli del manga potete tranquillamente continuare con le avventure dei Mugiwara, in attesa quindi di una nuova stagione da parte di Netflix. Chi non ha mai seguito l’epopea ora può farlo senza cominciare dall’inizio, vista anche la durata incredibile di una storia del genere.

Il manga è disponibile cartaceo sugli store online e nelle fumetterie, mentre in digitale potete leggerlo sull’app ufficiale Shueisha MANGA Plus. L’anime potete vederlo su Mediaset Italia 2 e in streaming su Crunchyroll.

