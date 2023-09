One Piece 1074: la nuova opening dell’anime fa impazzire i fan

Con l’uscita della puntata 1074 dell’anime di One Piece, Toei Animation ha deciso di cambiare opening, ed è stata intitolata The Peak. Il pezzo è stato eseguito da Sekai no Owari, mentre la talentuosa Megumi Ishitani ha diretto la sequenza magistralmente realizzata.

La sigla in questione riflette magistralmente l’arco narrativo di Wano, che a breve vedrà la sua conclusione anche nell’anime dopo l’ardente battaglia tra Luffy e Kaido. Probabilmente la sua indole rilassante e profonda ha acceso una sorta di nostalgia nel pubblico, e forse anche per questo è stata altamente apprezzata: non tralasciamo la qualità dell’animazione.

A quanto pare i pareri su Twitter sono veramente positivi e la maggior parte dell’utenza la innalza come la migliore sigla di One Piece, sia a livello canoro/esecutivo, sia a livello visivo. In circa 1 minuto e mezzo abbiamo una sorta di riassunto di tutto l’arco di Wano e oltre le vicende slice of life abbiamo anche l’impattante ritorno di Joy Boy.

Nonostante la sigla duri poco addirittura il pubblico ha espresso dei veri sentimenti verso questa opera, che spesso va nel dimenticatoio perché non fa parte della puntata. La realizzazione di un’opening è un lavoro immenso ed è anche giusto esaltare il prodotto quando se ne presenta l’occasione.

Can't stop thinking about the new ONE PIECE opening! ☺️🏴‍☠️ — Watch One Piece on Crunchyroll! pic.twitter.com/7IgTgpdswN — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) September 3, 2023

Il pubblico è impazzito anche per dei frame in particolare, così come abbiamo visto in alto con il post Twitter. Al centro vediamo Shanks e anche Kidd, due pirati che hanno combattuto durante gli ultimi capitoli del manga. L’utenza ha amato anche l’inserimento nell’opening dell’Ammiraglio Green Bull.

Anche se sostanzialmente è una sorta di riassunto nostalgico della saga di Wano, il pubblico è consapevole che i personaggi inseriti nella sigla avranno un forte impatto sul futuro della storia, come ad esempio Shanks con la sua ciurma. A voi è piaciuta questa nuova sigla? Diteci la vostra in merito.

Luffy Gear 5 hiding behing at the end of the opening pic.twitter.com/rvLNxZ1ZhL — One Piece Daily (@opdaiIy) September 3, 2023

The new one piece opening is the best in its history from a visual standpoint, by far Megumi Ishitani is too good pic.twitter.com/96qMMjJh8Y — Jason Klum (@PokemanZ0N6) September 3, 2023

Fonte SK Anime