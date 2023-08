Tra le uscite Planet Manga del 31 agosto 2023 troviamo il primo volume di Watanare– Non Esiste che ci Mettiamo insieme!…Oppure Sì?, divertente commedia romantica yuri di Teren Mikami, Mushu e Eku Terashima, e l’ultimo della Ultimate Deluxe Edition di Marmalade Boy, storico shojo manga di Wataru Yoshizumi.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 31 agosto 2023.

Le uscite Planet Manga del 31 agosto 2023

Saga of Tanya the Evil 26

8,50 €

NON C’È PACE PER L’IMPERO

La Federazione Rus ha inaspettatamente deciso di dichiarare guerra. Tanya e il suo battaglione, schierati di nuovo in prima linea, hanno un’idea ardita che potrebbe segnare in maniera decisiva il nuovo conflitto…

Yu-Gi-Oh! Complete Edition 7

14,90 €

CARTE LEGGENDARIE E CRUDELI STRATEGIE IN UN MANGA SEMPRE PIÙ ADRENALINICO E APPASSIONANTE

Per le strade di Battle City è iniziato un nuovo, terrificante torneo di Magic & Wizards. Yugi, deciso ad aiutare il suo alter ego a recuperare i ricordi perduti, è pronto a sfidare gli spietati Rare Hunters inviati dal misterioso Marik.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Watanare– Non Esiste che ci Mettiamo insieme!…Oppure Sì? 1

5,20 €

UN GIGANTESCO FRAINTENDIMENTO DÀ INIZIO A UNA DIVERTENTE COMMEDIA ROMANTICA

Per Renako Amaori le scuole superiori sono l’occasione per iniziare una nuova vita… ma non tutto va come dovrebbe! Per fortuna, riesce ad avvicinarsi a Mai Ozuka, una delle ragazze più popolari della scuola. Purtroppo per lei, però, il loro rapporto parte con il piede sbagliato. Ha inizio così una particolarissima commedia d’amore yuri!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

True Beauty 5

14,90 €

CHI SARÀ IL FORTUNATO?

Il triangolo amoroso tra Jugyeong, Suho e Seojun è sempre più pericoloso ed eccitante! Jugyeong sembra che abbia finalmente fatto una scelta fra Suho e Seojun… Il destino sa però essere beffardo e riesce sempre a complicare le cose, soprattutto quando di mezzo c’è l’amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Triage X 26

7,90 €

FACCIA A FACCIA

Finalmente Arashi e Mikoto arrivano ad affrontare Reika Togo, ma con lei trovano Fiona, sottoposta a un trattamento disumano. Addossandosi tutta la responsabilità, Arashi è pronto a prendere la decisione finale e a fare fuoco!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Skeleton Knight in Another World 7

7,00 €

L’OBIETTIVO È… SOPRAVVIVERE

Arc, Ponta, Ariane e Chiyome sono arrivati a Tagent. Per impedire che la popolazione venga sterminata da terrificanti Undead e giganteschi Jamiant, i nostri avventurieri dovranno affrontare due nemici inaspettati…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Boy’s Abyss 8

7,00 €

REIJI È UN INSETTO CHE SI DIBATTE IMPOTENTE IN UNA RAGNATELA DI FOLLIA

C’è la madre, da cui non è riuscito a separarsi neppure tentando il suicidio. C’è la giovane insegnante, ossessionata dal desiderio di salvarlo. C’è l’amica di infanzia, determinata a sedurlo. E, ora, il segreto di Gen…

La Promessa della Rosa 10

5,90 €

GLI SCHELETRI NELL’ARMADIO DELLA FAMIGLIA SHIRANUI

Nel passato di Retsu si cela una vicenda dolorosa di passione e follia. L’amore ha un lato oscuro in grado di cambiare per sempre chi ha la sfortuna di viverlo sulla propria pelle.

Rooster Fighter 5

7,00 €

LA STORIA ENTRA NEL VIVO NEL FOLLE E DIVERTENTISSIMO MANGA DI SHU SAKURATANI

Morio si è scatenato rivelando al mondo la furia di un vero mostro! Per scoprire cosa ha trasformato il suo mite amico, Keiji corre da lui. Ad attenderlo, però, troverà un nemico molto più crudele di quanto potesse aspettarsi…

Bentornato, Alice 5

7,00 €

DALL’AUTORE DI TRACCE DI SANGUE E I FIORI DEL MALE

Mitani tormenta Yohei intrappolandolo in una spirale di giochi erotici che ne accendono il desiderio. Il ragazzo si dibatte fra la tentazione di cedere alla compagna di scuola e il ricordo delle sensazioni provate sotto la doccia con Kei.

Natsume degli Spiriti 29

9,90 €

COSA UNISCE NATORI A MITSURU, LO SPIRITO IN GRADO DI LEGGERE NEI DESIDERI PIÙ NASCOSTI?

E perché quello spirito, noto per essere un mangiatore di uomini, è così legato all’esorcista? Natsume, colpito da un mosaico di sentimenti indecifrabili, cerca di scoprire la verità prima che accada l’irreparabile.

Ma che Sfacciato! 13

7,00 €

IL MOMENTO FATIDICO È GIUNTO

La relazione fra Yuki e Naruse ha toccato un livello bollente. Peccato che nessun libro di scuola abbia insegnato a Yuki cosa fare dopo. Intanto, Usami continua a consumarsi d’amore per Suwa, un donnaiolo patentato…

My Home Hero 9

7,00 €

IL DETECTIVE YASUMOTO ENTRA IN AZIONE

Una scelta di Reika, dettata dal suo forte senso di giustizia, rischia di compromettere la sicurezza della famiglia e Tetsuo si ritrova ad avere di nuovo a che fare con Yasumoto, più che mai determinato a risolvere il caso.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Moonlight Mile Ultimate Edition 4

16,00 €

UN COMPLICATO RUOLO DI MEDIAZIONE

Nasce l’International Space Association, organizzazione sovranazionale che dovrà gestire la base sulla Luna. A guidarla, gli Stati Uniti, grazie al loro impegno economico, tecnologico ma anche militare nel Progetto Nexus. Il Giappone è in una posizione difficile e il compito di uscirne viene affidato a Riyoko Ikeuchi

Marmalade Boy: Ultimate Deluxe Edition 6

12,90 €

ULTIMO NUMERO PER LA RIEDIZIONE DEL MANGA DA CUI È STATO TRATTO IL FAMOSSISIMO ANIME PICCOLI PROBLEMI DI CUORE

Una sconvolgente rivelazione fa prendere a Yu una sofferta decisione che spezzerà il cuore di Miki. Ma il mistero di questa rivelazione si infittisce e, nel frattempo, scopriamo cosa sta succedendo a Suzu, Arimi, Meiko e al prof Nacchan.

I Viaggi della Strega 5

7,90 €

NUOVI E INASPETTATI MONDI, FUORI E DENTRO DI SÉ

Due sorelle in cerca del modo di proseguire il proprio viaggio. Un caso di omicidi seriali e un viaggio nel passato di una persona molto vicina. Come sempre, le giornate della strega Elaina si tingono con i colori della magia e della scoperta.

Mieruko-Chan 5

7,00 €

IL PERICOLO È SEMPRE DIETRO L’ANGOLO

Da quando è comparso Rom Shindo, bizzarro occultista e vecchia conoscenza della Godmother, qualcosa di strano aleggia nell’aria. Perché costui è così interessato a Miko e Hana? Che abbia a che fare con la loro visita al santuario? Questa volta non sembra solo uno spirito inquieto il problema…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Gleipnir 13

7,00 €

PENULTIMO VOLUME DI UN’EMOZIONANTE SAGA

Prima dello scontro finale con le tenebre di Honoka, scopriremo di più su Shuichi, sul suo potere, sui ricordi che ha perduto e sulla “speranza” che un tempo aveva trovato. Shuichi e Claire scendono in campo per il destino del mondo!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU VVVVID

Elden Ring: La Via Per l’Albero Madre 2

7,00 €

UN APPUNTAMENTO IMPERDIBILE PER GLI APPASSIONATI DI ELDEN RING, IL VIDEOGIOCO DI FROM SOFTWARE!

Il premio? La runa maggiore! La gara? Una competizione d’innesti! I partecipanti? Lucenzo, Nepheli Loux e Godrick l’innestato, il semidio decadente! Una sfida fuori di testa come del resto è tutto questo folle manga ambientato nell’Interregno!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Excuse me, Dentist! – It’s Touching Me! 7

7,00 €

COMPLICAZIONI E… SORPRESE

La donna che ha parlato con Takuma alla Pearl Dental Clinic è… Asuka, la madre di Tomori! Quando anche il Wakagashira degli Shinju incontra per caso la matrona del clan rivale, le cose non possono far altro che ingarbugliarsi. Come se non bastasse, i capi regime iniziano a sospettare qualcosa…

Blue Lock 22

7,00 €

PROSEGUE IL TERZO MATCH DELLA NEO EGOIST LEAGUE

Nel Bastard München, Isagi fa i conti con l’ingombrante presenza di Kaiser e con l’urgenza di padroneggiare appieno la sua nuova abilità. Tra i giocatori del Manshine City, invece, qualcosa agita un insoddisfatto Nagi…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir 2

7,00 €

NON È SEMPLICE DICHIARARSI, NEMMENO PER LADYBUG E CHAT NOIR!

Nel corso di un San Valentino decisamente movimentato, in cui Papillon minaccerà i cuori innamorati di tutta Parigi, Marinette e Adrien cercheranno di fare i conti con i propri sentimenti.

IL MANGA ISPIRATO ALLA SERIE ANIMATA DISPONIBILE SU SUPER!, NETFLIX E DISNEY+

Boruto: Naruto Next Generations 19

Planet Manga

5,20 €

UNA MISSIONE UNICA NEL SUO GENERE

Ora che Eida e Daemon hanno accettato di allearsi con la Foglia, per Naruto e Kawaki è in arrivo una missione… ma riusciranno ad andare d’accordo con l’ammaliante cyborg creata da Amado? Intanto Code tesse le sue trame di vendetta.