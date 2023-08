Bleach: il one-shot dei 20 anni del manga debutterà il 4 settembre

Bleach è un manga shonen giapponese scritto e disegnato da Tite Kubo, serializzato su Weekly Shōnen Jump dal 2001 al 2016. Si tratta di una delle serie più famose non solo in Giappone ma anche all’estero. Le vicende di questa serie shonen sono incentrate sul protagonista Ichigo Kurosaki, un ragazzo che può vedere gli spiriti, che incontra per caso Rukia Kuchiki, uno Shinigami venuto sulla Terra per svolgere i suoi compiti. Durante un incontro con un Hollow, Rukia trasferisce involontariamente i suoi poteri a Ichigo, rendendolo un sostituto Shinigami.

Di conseguenza, Ichigo si trova coinvolto in avventure sovrannaturali, combattendo contro Hollow e altre minacce spirituali per proteggere sia il mondo dei vivi che quello dei morti. Questa serie affronta temi di amicizia, coraggio, responsabilità e lotta contro le forze oscure. Come spesso accade per le opere di grande successo, anche Bleach ha ricevuto una serie di altri progetti come due OAV, quattro film animati, un musical rock, numerosi videogiochi, un gioco di carte collezionabili e due light novel.

LEGGI ANCHE:



Le uscite Marvel Panini del 31 agosto 2023

Tra questi e molti altri, vogliamo concentrarci sul one-shot per i 20 anni del manga scritto e disegnato da Tite Kubo. Si intitola “New Breathes From Hell” e con il presente articolo riportiamo che la sua data di uscita è prevista per il 4 settembre. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider MangaMoguraRE. Di seguito ne riportiamo il contenuto: