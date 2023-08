Boruto: Two Blue Vortex riuscirà a evitare gli errori di Naruto Shippuden?

Boruto: Two Blue Vortex ha segnato il ritorno del sequel di Naruto disegnato da Ikemoto. E quest’ultimo corrisponde effettivamente a Naruto: Shippuden. Two Blue Vortex infatti si apre con un salto temporale di tre anni dall’ultima apparizione di Boruto Uzumaki. Con il primo capitolo del ritorno di Boruto, il Villaggio della Foglia è cambiato completamente da quello che era una volta. Ci sono molte affinità tra Two Blue Vortex e Shippuden, ma con il presente articolo vogliamo riportare se Boruto riuscirà a evitare alcuni errori per superare il suo predecessore ed elencarli.

Il mondo dei Ninja è cambiato grazie ai poteri di Ada, ex membro dell’Organizzazione Kara. Infatti adesso l’intero Villaggio della Foglia crede che Kawaki sia il figlio di Naruto e Hinata e che Boruto sia responsabile della morte del Settimo Hokage. Per fortuna Naruto e Hinata non sono morti, ma si ritrovano in una sorta di limbo per colpa di Kawaki, che vuole uccidere il giovane Uzumaki per eliminare tutti gli Otsutsuki.

Ma quali sono gli errori che Two Blue Vortex dovrà evitare?

Sicuramente scegliere solo un villain e svilupparci una storia intorno a questo. Naruto: Shippuden infatti era partito con l’Akatsuki, per poi rivelare una serie di cambiamenti anche forzati. Infatti chi si celava dietro il piano della luna insanguinata era Tobi. L’uomo mascherato però, era in realtà Obito, ex compagno di squadra di Kakashi, che faceva le veci di Madara Uchiha, il vero villain. E quando sembrava inarrestabile il potere di Madara, spunta una una minaccia ancora più grande con Kaguya, la matriarca degli Otsutsuki.

Un altro errore da cercare di evitare è di introdurre troppi Otsutsuki. Boruto dovrebbe focalizzarsi sulla figura del ninja. Chiaramente non sarà facile, considerando la relazione di Boruto con Momoshiki, membro dell’Otsutsuki che risiede nel corpo del figlio del Settimo. Questo è un parallelismo di Naruto con la Volpe a Nove Code, e Momoshiki avrà chiaramente un ruolo importante in Two Blue Vortex. Tuttavia sarebbe bello rivedere e sentire quella morsa emotiva che avevano Obito e Madara, nonostante tutti i loro difetti.

Inoltre, affinché Boruto superi Shippuden, dovrebbe approfondire nuovi momenti come la morte di Kurama o il passato di Kawaki. La serie Shippuden è andata fuori controllo con l’introduzione di dozzine, se non centinaia di personaggi. La Quarta Grande Guerra dei Ninja ha infatti rivisto troppi personaggi tornare in vita, al punto che era difficile tenere traccia di ciò che stava accadendo.

