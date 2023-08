Dragon Ball è una delle IP più importanti di sempre nel mondo e non solo in territorio giapponese. Fin dal suo inizio negli anni ottanta il manga e anche l’anime hanno mostrato al pubblico numerosi eventi, ancora oggi ricordati per via di molti dettagli presenti all’interno di essi: come ad esempio i dialoghi.

Come leggiamo su Comic Book il sito ufficiale del franchise ha chiesto al pubblico quali fossero le frasi preferite dell’intero franchise, racchiudendo il tutto in una top ten. In calce potete leggere tutte le frasi più note, insieme alla descrizione della scena da cui è tratta:

Dragon Ball: il sito ufficiale rivela le citazioni più iconiche dell’opera

10.) Dragon Ball – Proposta di matrimonio di Goku: “Ok! È meglio che ci sposiamo!”.

9.) Dragon Ball Z – Dichiarazione del Super Saiyan di Goku: “È finita Freezer!”.

8.) Dragon Ball Super – Goku onora il Maestro Muten: “Ero il peggior apprendista che non ascoltava mai, ma è grazie a quel vecchio che sono diventato più forte. Quindi, anche adesso, sono Son Goku della Scuola della Tartaruga”.

7.) Dragon Ball Z – Goku colpisce Freezer su Namecc: “Stupido!”.

6.) Dragon Ball Super – Goku sul lavoro: “Vai a cercarti un lavoro invece di fare acrobazie del genere!”.

5.) Dragon Ball Z – Goku minaccia Freezer: “Sono morti per mano tua! E per questo sarai tu a morire!”.

4.) Dragon Ball Z – Goku si potenzia nella lotta contro Kid Bu: “Grazie, Sfere del Drago!”.

3.) Dragon Ball Z – Goku saluta la famiglia e gli amici nei Giochi delle Cellule: “Ciao, ragazzi”.

2.) Dragon Ball Z – Goku impazzisce per la morte di Crillin: “Stai parlando di Crillin?!!!”.

1.) Dragon Ball Z – Goku spiega la Terra a Vegeta durante la Saga dei Saiyan: “Se è così che sono arrivato sulla Terra, te ne sono grato. Su questo pianeta, sappiamo che anche quelli nati in situazioni difficili possono superare l’élite se si impegnano abbastanza”.

Fonte Comic Book