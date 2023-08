Slam Dunk: Inoue parla del film e di un suo potenziale sequel!

Il regista del primo film in assoluto di Slam Dunk, nonché famosissimo mangaka della serie manga shonen, Takehiko Inoue, ha recentemente parlato del tempo trascorso lavorando al film, ma soprattutto si è brevemente soffermato sulla possibilità di un seguito di The First Slam Dunk!

Il regista ha detto: “Se dicessi che ci sarà o meno un sequel, questa affermazione mi vincolerebbe? Perché se dicessi che ce ne sarà uno, e alla fine si rivelerebbe falso, sarebbe brutto. E se invece dicessi che non ce ne sarà uno, anche se avessi voglia di disegnarne uno, non sarei in grado di farlo. Quindi non dirò nulla per ora.” Questa è la dichiarazione criptica di Takehiko Inoue circa un potenziale sequel del film di Slam Dunk.

Inoue ha poi spiegato il processo di realizzazione del film di successo e come ha lavorato seriamente per portarlo a termine. Prima del debutto del film, Inoue voleva solo finirlo. Il suo desiderio era di fare tutto il possibile per renderlo ancora un po’ migliore. Anche lo staff era pieno di persone che facevano del loro meglio.

Il film ha segnato il debutto di Inoue come regista. Il produttore cinematografico e musicale Ryūta Koike ha rivelato che lo staff aveva l’ambizione di superare l’originale.

“Anche se il film è stato completato, un film non ha valore finché il pubblico non lo vede” ha detto il mangaka. Di fatti sostiene che un film è veramente completo quando lo vede il pubblico. Aggiunge anche che lo stesso vale per i manga.

Il pubblico è accorso in massa per vedere il film nelle sale in Giappone, dopo il suo debutto risalente al 3 dicembre. Si è classificato al primo posto solo nel fine settimana di lancio. Il in questo lasso di tempo ha venduto 847.000 biglietti e ha incassato 1.295.808.780 yen (più di 8 milioni di euro). The First Slam Dunk il 14esimo film con i maggiori guadagni di tutti i tempi in Giappone, ed è l’ottavo film anime con i maggiori incassi di sempre nel Paese del Sol Levante.

Ha anche vinto il premio per l’animazione dell’anno alla 46esima edizione dei Japan Academy Film Prizes. Ricordiamo che il film recupera la parte finale del manga, raccontando la partita delle squadre dei licei Shōhoku e San’nō. Questa è arricchita con idee tratte dall’episodio breve Piercing di Inoue, insieme ad altri materiali originali elaborati per il film.

