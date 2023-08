Il nuovo capitolo di One Piece ha visto la discesa in campo di un nuovo avversario per i pirati, pronto a contrastare anche Luffy. Con l’avvento e il Risveglio del Gear 5 il Governo Mondiale si sente altamente minacciato e quindi vuole fare di tutto per porre fine a tale “affronto”. Dopo un’accesa discussione l’Ammiraglio della Marina Kizarui decide di affrontare la battaglia, scagliandosi in primis contro Sentomaru.

In tutto questo Luffy e la sua ciurma sono ancora bloccati sull’isola di Egghead, e insieme a Vegapunk, il Governo in coppia con la Marina sta cercando una soluzione per distruggere eventuali minacce rimanendo intatto solamente tutto ciò che occorre.

Nel capitolo 1089 York era stato catturato dai Mugiwara, e al momento tenuto ostaggio mentre si sta contrattando per la sua liberazione con la Marina. York ha tradito tutti e tramite un contatto con la Marina stessa ha deciso da che parte schierarsi, opponendosi quindi ai pirati.

Questo “ultimatum” non ha né capo né coda, quindi si è deciso di scagliare una delle armi migliori su Egghead: Kizaru. L’Ammiraglio scende in campo con le sue condizioni e come accennato prima di Luffy quest’ultimo deve far fronte a un altro avversario.

One Piece 1090: il cliffhanger che anticipa il prossimo avversario di Luffy (SPOILER)

I Gorosei dicono apertamente di come non gli importi nulla delle vite umane che ci rimetteranno in questo attacco, visto che alla fine si deve prima pensare al loro tornaconto e nulla di più. Nonostante questo su Egghead c’è qualcosa che deve essere salvato e per questo viene inviato Borsalino per recuperare tutto e mettere fine alla battaglia contro i pirati.

Appena l’Ammiraglio arriva sull’isola Luffy sente che è arrivato qualcuno di davvero forte. Dopo l’ingaggio dello scontro con Sentomaru, Oda chiude il capitolo facendo speculare fin da subito il pubblico. Molto probabilmente a breve ci sarà un combattimento tra Luffy e Kizaru, anche se alla fine non sappiamo ancora nulla di certo.

