Dragon Ball Super sta continuando la saga di “Super Hero” e con il capitolo 96 abbiamo avuto modo di vedere la nuova forma di Orange Piccolo, una delle trasformazioni più interessanti della saga. Una volta finito lo scontro con uno dei Gamma, il mentore di Gohan ha una tregua e in quel momento intravede il figlio di Goku insieme al suo amico Trunks, accorgendosi di come entrambi siano cresciuti.

“Sono cresciute come delle erbacce” conferma Piccolo, mostrando anche tutto il suo stupore per la cosa. Gohan ribadisce e rivela un dettaglio riguardante i Saiyan: “Noi Saiyan tendiamo sempre ad essere bassi, fino a quanto non cresciamo esponenzialmente in maniera improvvisa”. Nella prima saga di Dragon Ball non avevamo mai visto questa crescita e solamente con Gohan il pubblico ha assistito alle tre fasi principali dell’evoluzione.

Di questo passo oltre Gohan abbiamo anche la possibilità di vedere l’infanzia, l’adolescenza e la fase adulta di Goten e Trunks, dove la fase centrale è stata approfondita nell’arco narrativo prequel di quello mostrato attualmente nel manga. Il primogenito di Goku ha quindi confermato che il tempo trascorre diversamente per i Saiyan e anche per questo questi ultimi crescono a dismisura una volta cominciata la fase di sviluppo.

Dragon Ball Super rivela nuovi dettagli sui Saiyan

Grazie a Goku e Vegeta sappiamo anche che l’invecchiamento funziona in maniera diversa e con essi abbiamo anche compreso di come questa razza mantenga il suo apice per decenni, a differenza sempre degli esseri umani. Questi dettagli rendono i Saiyan una razza fatta per combattere e sopravvivere anche agli scontri più ardui.

I guerrieri in questione potrebbe crescere di forza fino agli 80 anni, per poi invecchiare in maniera ancora più lenta rispetto agli esseri umani. Al momento il capitolo 96 è l’ultimo pubblicato e potete leggerlo su MANGA Plus in attesa di essere stampato in volume insieme ad altri da Star Comics.

Fonte Comic Book