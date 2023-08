One Piece – Netflix: diffusi nuovi poster per la serie live action

Netflix si sta preparando per pubblicare sulla sua piattaforma streaming la serie live action di One Piece, prevista per il 31 agosto, segnando così un traguardo davvero importante iniziato l’anno scorso con l’annuncio della produzione ufficiale. Come vediamo su Comic Book sono stati pubblicati dei nuovi poster del cast, mentre nei giorni scorsi sono anche state mostrate le versioni infantili dei tanto amati personaggi creati da Oda.

I poster condivisi sono molto neutri se vogliamo, anche perché alla fine mostrano i protagonisti nelle loro forme migliori, mostrando allo stesso tempo anche parte del loro carattere. Nelle foto condivise quasi tutti rimangono seri tranne Luffy, come sempre, dove Inaki Godoy mostra ancora una volta tutto l’amore verso il suo personaggio.

Dietro la foto di Sanji notiamo un piccolo spiraglio del Baratie, mentre tutti gli altri come accennato sono vestiti con i loro design classici, mostrando ancora una volta tutta la fedeltà a livello stilistico verso l’opera originale di Oda, ricordiamo supervisore di questa serie Netflix.

Qualche giorno fa sono state anche pubblicate altre foto con al centro le versioni giovani dei Mugiwara. Come ben sappiamo all’inizio del manga i primi capitoli mostrano anche parte dell’infanzia di questi personaggi, come ad esempio Luffy che riceve il cappello da Shanks e Zoro che dopo un tragico evento decide di inseguire il sogno di diventare lo spadaccino più forte del mondo di One Piece.

One Piece – Netflix: diffusi nuovi poster per la serie live action

Every great journey starts with a dream. 🏴‍☠️ Here’s an exclusive look at the Young Straw Hats! #OnePieceNetflix sets sail August 31st, only on Netflix. pic.twitter.com/HZIqLRllfL — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) August 15, 2023

In alto a sinistra si parte con Sanji, per poi proseguire con Usopp, Nami e infine Zoro. Grazie a @onepiecenetflix possiamo ammirare altri assaggi di questa serie live action, dove al centro vengono mostrati i personaggi in età infantile. Un’immagine singola è stata dedicata a Luffy ovviamente ed è visionabile in calce. Cosa ne pensate?

Fonte Comic Book