Boruto: Two Blue Vortex rivela il primo scontro di Boruto dopo il time-skip

Il manga di Boruto è ufficialmente tornato con il primo capitolo della serie disegnata da Ikemoto e supervisionata da Kishimoto. Con il suo ritorno dopo 4 mesi di pausa, il sequel di Naruto ha introdotto diverse novità, a partire dal titolo in Boruto: Two Blue Vortex. E con il presente articolo vogliamo riportare che questo ha già rivelato il primo combattimento di Boruto Uzumaki dopo il salto-temporale.

Boruto: Naruto Next Generations si è concluso con un importante sconvolgimento della situazione all’interno del Villaggio della Foglia con il suo capitolo finale. Infatti ora tutti considerano Boruto il nemico da eliminare, e vista la situazione, il figlio di Naruto è diventato un fuggitivo. Konoha infatti considera Kawaki il vero figlio di Naruto. Ma il figlio del Settimo ha dichiarato che avrebbe lasciato il Villaggio per allenarsi per tutto il tempo necessario prima di prendersi la rivincita contro Code e Kawaki.

Dopo alcuni mesi di attesa, il sequel di Naruto è ufficialmente tornato con il primo capitolo del manga ora intitolato ufficialmente, Boruto: Two Blue Vortex. Questa nuova serie riprende dopo il salto temporale di tre anni. E il, nei suoi momenti finali, ha già preparato un enorme conflitto tra il protagonista del manga, Kawaki e Code che ha invaso il Villaggio. Questo vuol dire che tutti i fan potranno finalmente scoprire i risultati dell’allenamento del ninja biondo.

Il primo capitolo di Two Blue Vortex riprende tre anni dopo la fine del capitolo 80 di Naruto Next Generations. Si scopre quindi che Code non ha ancora fatto la sua mossa nel Villaggio della Foglia. Lasciando segni di artigli qua e là, Kawaki e gli altri tenevano d’occhio ogni movimento. Si teorizza quindi che Code abbia invece concentrato i suoi sforzi sulla ricerca di Boruto. E ciò viene confermato dallo stesso Code, subito dopo l’invasione del Villaggio.

Code spiega a Sarada che ha inseguito Boruto per due anni e ha fallito, quindi per arrivare a lui ha deciso di attaccare il Villaggio della Foglia. Il suo attacco iniziale provoca già alcune vittime, ma quando Sarada finisce nel mirino, ecco che Boruto arriva sbuca all’improvviso. Mentre il capitolo volge al termine, Boruto, Code e Kawaki si fissano l’un l’altro, aspettando chi farà la prima mossa.

Fonte – Comicbook