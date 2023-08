One Piece, Oda sul live action di Netflix: “sono fiducioso”

Il live action Netflix di One Piece sta per approdare sulla piattaforma streaming il 31 agosto, e sarà composto da 8 episodi dalla durata di circa 1 ora ciascuno. Nel corso di queste settimane dopo un silenzio durato mesi, la produzione ha deciso di pubblicare trailer e immagini, che per forza di cose hanno diviso il pubblico.

Nonostante questo la fiducia, anche se minima risiede nella presenza all’interno del progetto dell’autore originale del manga Eiichiro Oda, che in queste settimane ha espresso moltissimi pareri positivi a proposito di questa serie, esaltando anche l’amore del cast verso la storia, senza contare l’enorme lavoro della produzione per la realizzazione di questo live action.

L’account ufficiale di Netflix per One Piece ha deciso quindi di pubblicare un nuovo pensiero dell’autore, che ha dichiarato apertamente la sua ammirazione verso questo prodotto, esclamando il come quest’ultimo potrebbe per sempre cambiare e riscrivere la storia delle produzioni in live action, come ben sapete da sempre una maledizione: specie per Netflix.

Come accennato l’autore ha spesso parlato della simbiosi del cast e dei protagonisti principali, diventati per l’occasione un tutt’uno con i Mugiwara, incarnando alla perfezione lo spirito dei personaggi originali: “Sono molto fiducioso al riguardo, e ammiro molto Netflix per il risultato finale. Stiamo riscrivendo per sempre il concetto di live action”, ha dichiarato Oda a proposito della serie.

To Netflix:

– We need to consider the worst-case scenario.

– I can't say something is good when it isn't.

– This is very good, but we can do even better.

– The fans trust me. So I can't lie to them.

– We actually found our real-life Luffy. I'm shocked.

– I'm touched by the love… https://t.co/ZrOetWDreg — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) August 19, 2023

Non sappiamo effettivamente le idee di Netflix a proposito della serie e come accennato essendo un’opera longeva, è anche complesso che arrivi alla battaglia di Wano come adattamento, anche se alla fine mai dire mai. Lo stesso Oda è da settimane che difende e promuove la serie, affermando il come quest’ultima possa mutare per sempre il concetto di questo genere di produzioni. Voi cosa ne pensate a proposito?

To Eiichiro Oda:

– A 1:1 re-enactment is impossible.

– Live-action adaptation isn't about replication. It's expression.

– We're not at all satisfied yet, either.

– We want to rewrite the history of live-action adaptations.

– We have two goals. To not betray the fans. And to have… https://t.co/rKaM0dB9uP — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) August 19, 2023

