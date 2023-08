One Piece 1073: un momento iconico del manga “esplode” nell’anime (SPOILER)

Con il nuovo episodio pubblicato One Piece ha sancito e confermato ancora una volta l’incredibile potere di Luffy, Risvegliato successivamente all’evoluzione del suo Frutto del Diavolo. Con la battaglia che si infiamma Kaido non riesce a credere ai suoi occhi e minuto dopo minuto è sempre più prossima alla sconfitta, qualsiasi cosa esso faccia.

L’episodio 1072 si è concentrato sullo scontro appena descritto, mostrando e rivelando al pubblico dell’anime alcune delle capacità del protagonista di One Piece, immesso in una strada diversa dal solito, dove può immaginare tutto nella sua testa per riportarlo nella vita reale, gestendo le battaglie a modo suo.

Il Gear 5 è l’arma vincente contro lo Yonko e allo stesso tempo è altamente temuta anche dai Gorosei e dal Governo Mondiale stesso. Nonostante la bellezza l’episodio 1073 si concentra ben poco sullo scontro, dando spazio a tutti gli altri personaggi alle prese con le fiamme di Onihashima, così come accennato anche nei nostri articoli riguardanti le anticipazioni.

Raizo e Jimbei tentano di farsi strada tra gli incendi, aiutando anche tutti gli altri intrappolati insieme a loro. Successivamente a un piccolo stacco su Kaido e Luffy il pubblico ha anche l’occasione di sentire i sentimenti negativi dello Yonko verso il Capitano dei Mugiwara, accusato di aver distrutto tutto quello costruito da Kaido.

One Piece 1073: un momento iconico del manga “esplode” nell’anime

Dopo una descrizione degli eventi esterni alla Cupola del Teschio, il pubblico ha avuto la possibilità di visionare uno degli attacchi più iconici del manga, nonché uno dei più usati a proposito della produzione di action figure ritraente tale momento. In un frame della clip postata in alto, vediamo anche una citazione al Batman di Miller, o meglio a una delle tante copertina di una delle storie a fumetti più note nel mondo.

Cosa ne pensate di questo cliffhanger?

Fonte Comic Book