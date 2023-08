Boruto: il manga svela il design ufficiale del time-skip di Sarada

Dopo quattro mesi di pausa, il manga di Boruto è finalmente tornato con un nuovo capitolo. Tante sono le novità, a cominciare dal titolo. Infatti ora il sequel di Naruto si chiama Boruto: Two Blue Vortex, staccandosi completamente dalla presenza di Naruto. Gli ultimi eventi narrati nel manga, tra l’altro, hanno escluso completamente il settimo Hokage.

Con il presente articolo vogliamo riportare che il manga disegnato da Ikemoto è tornato confermato il salto temporale, rivelando ufficialmente il design di Sarada Uchiha. Ora la figlia di Sasuke e Sakura è completamente cambiata rispetto a prima. L’ultimo capitolo aveva visto Boruto Uzumaki dichiarare che avrebbe lasciato il Villaggio della Foglia per allenarsi e diventare abbastanza forte da porre fine alla lotta contro Kawaki e Code.

E la serie shonen ha finalmente debuttato, di nuovo, con il primo capitolo della serie sequel Two Blue Vortex. L’ultimo numero della rivista V-Jump di Shueisha ha rivelato il cambiamento del Villaggio della Foglia rispetto alla prima parte. Il figlio di Naruto e Hinata è accusato di aver ucciso Naruto, ma ora lui, come tutti gli altri personaggi, è cresciuto durante il salto temporale. E il nuovo capitolo di Boruto rivela ufficialmente il design di Sarada dopo il salto temporale.

L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider Abdul_S17. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

SARADA UCHIHA STOLE THE SHOW! UNBELIEVABLE CHARACTER DESIGN! pic.twitter.com/HtzhZColk8 — Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) August 20, 2023

Il primo capitolo di Two Blue Vortex riprende tre anni dopo gli eventi del capitolo 80 di Boruto: Naruto Next Generations. Come si può vedere dal contenuto riportato, Sarada è cresciuta e il suo outift, perfettamente riuscito, ricorda quello dell’Akatsuki. Inoltre è una risorsa indispensabile, in quanto è uno dei pochi ninja a non essere caduto trappola del potere di Ada. Questo ha portato a un capovolgimento clamoroso della situazione nel Villaggio della Foglia. Infatti Kawaki viene considerato il figlio di Naruto e Shikamaru da allora è diventato l’ottavo Hokage dalla presunta morte del figlio di Minato e Kushina.

Tutti i fan sono consapevoli del fatto che da adesso tutti gli eventi del manga saranno più intensi che mai. Code e Boruto sono tornati al Villaggio dopo tre anni di assenza, e Sarada, Mitsuki e tutti gli altri saranno pronti a scendere in campo per risollevare le sorti di questa nuova versione del Villaggio della Foglia.

