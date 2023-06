Boruto: il prossimo capitolo del manga introdurrà il salto temporale!

Boruto: Naruto Next Generations è il sequel del manga shonen incentrato sulle vicende del ninja biondo più famoso di sempre, Naruto. Dopo la conclusione del manga scritto e disegnato da Masashi Kishimoto, il mondo dei ninja e del Villaggio della foglia ha trovato continuità puntando i riflettori sul figlio di Naruto, ossia Boruto.

Scritto da Ukyo Kodachi e disegnato da Mikio Ikemoto con la supervisione di Masashi Kishimoto, il sequel ha debuttato in Giappone sulle pagine della rivista di Shueisha, Weekly Shōnen Jump, a cadenza mensile nel 2016 fino a giugno 2019. Successivamente ha proseguito su V Jump da luglio 2019. Panini Comics ha annunciato l’inizio della pubblicazione dell’edizione italiana a partire da ottobre 2017.

Recentemente abbiamo parlato di una serie di sviluppi legati a Boruto, relativi sia al manga che all’anime. Infatti la prima parte si è conclusa con l’episodio 293. Ci sarà una seconda parte della serie anime, che è già in lavorazione anche se attualmente non abbiamo modo di poter condividere una data di uscita.

Per quanto riguarda il manga, invece, abbiamo recentemente annunciato una lunga pausa di quattro mesi che avrebbe interrotto la pubblicazione di Boruto: Naruto Next Generations. Iniziata dopo l'uscita del capitolo 80, era necessaria per poter preparare il nuovo arco narrativo. La data del suo ritorno è prevista il 21 agosto sulla rivista V-Jump. L'aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell'insider dasiennn e pare che la prima parte sia ufficialmente conclusa. Questo vuol dire che a partire dal volume 21 del manga comincerà ufficialmente il salto temporale.

Questo vuol dire che per tutti i fan della serie sta per arrivare la resa dei conti tra Boruto e Kawaki. Infatti questo momento era annunciato fin dalla prima pagina del primo volume del sequel e adesso ci siamo. Al momento la situazione al Villaggio della Foglia è molto critica, con Kawaki che ha confinato Naruto e Hinata per non avere interruzioni nel suo piano di eliminazione di Boruto.