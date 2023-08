One Piece 1090: svelata la nuova tappa della ciurma di Rufy

Il manga di One Piece prosegue con gli eventi dell’arco finale, che concluderà i lungo viaggio di Rufy dopo oltre 20 anni di serializzazione. Il protagonista della serie shonen ha l’obiettivo di diventare il Re dei Pirati, ma ci sono ancora diverse sfide da superare prima di realizzare il suo sogno. Attualmente il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda non ha una pubblicazione regolare in quanto il mangaka è impegnato con il debutto del primo adattamento live-action, in arrivo su Netflix il 31 agosto.

Ma Shueisha ha pubblicato il capitolo 1090 di One Piece, che riprende finalmente a puntare i riflettori sulla ciurma di Rufy. L’assenza dei protagonisti principali è durata circa un mese. Oda si è concentrato molto sulle vicissitudini degli altri mari, permettendo ai fan di rivedere in azione personaggi poco presenti come Barbanera e Shanks. In particolar modo si è chiusa la questione dell’arrivo di Garp sull’isola del pirati, con il vice ammiraglio che aveva lo scopo di liberare Kobi dalla prigionia. La sua missione è andata in porto. Tuttavia il nonno di Rufy ha dovuto sacrificarsi in battaglia, attirando l’attenzione di tutta la ciurma di Teach, tra cui il comandante della decima flotta della ciurma, Kizaru.

Il capitolo 1090 di One Piece riprende quindi dall’isola di Egghead. Qui è presente trova tutta la ciurma di Rufy riunita con Vegapunk e gli altri satelliti. L’obiettivo della ciurma dei Cappelli di Paglia è sempre cercare di fuggire da Egghead per proteggere Vegapunk dal CP0 e dal Governo Mondiale. La missione però non sarà affatto semplice in quanto l’isola del futuro è circondata da una flotta di navi da guerra della marina che conta oltre 30.000 uomini, quindi lo scienziato cerca di capire come procedere insieme a Nami.

In qualità di navigatrice è la migliore risorsa per organizzare una fuga. E a quanto pare, Oda ha rivelato la prossima destinazione della ciurma di Rufy per scappare da Egghead. Nami fa il punto della situazione e spiega che il log pose non ha ancora registrato il segnale, ma hanno ancora una lancetta fissa da Wano, che possono usare. La lancetta punta a nord-est rispetto alla posizione attuale e si scopre che in quella direzione si trova l’isola dei Giganti, Elbaf.