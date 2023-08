Haikyu!!: trailer e titolo ufficiale del primo dei due film anime

L’account Twitter ufficiale di Haikyu!! ha rivelato alcuni dettagli molto importanti riguardanti il primo film dei due progetti anime che concluderanno la serie televisiva di Haikyu!!. Per essere più precisi, il progetto del sequel finale ha rivelato il titolo ufficiale della prima parte insieme a un nuovo breve trailer.

Si intitolerà Haikyu!! the Movie: Decisive Battle at the Garbage Dump (“Haikyu!! il film: Battaglia decisiva alla discarica“) e descriverà la “resa dei conti fatale” tra Karasuno High e Nekoma High. Lo staff ha anche rivelato il logo del film e di seguito è possibile dare un’occhiata al teaser condiviso dalla pagina Twitter di Haikyu!!:

Inoltre riportiamo anche che il primo film del finale diviso in due parti, sarà prodotto dallo studio di animazione Production I.G.. Tuttavia non abbiamo ancora la possibilità di condividere una data o un periodo di uscita del progetto. Lo stesso vale per il suo sequel, ma lo studio di animazione punta a rilasciare nuove informazioni il mese prossimo, precisamente il 24 settembre.

Haikyu!! è un manga shōnen scritto e disegnato da Haruichi Furudate, famoso e amato in tutto il mondo per la rappresentazione della pallavolo nelle pagine del manga. Dopo un debutto iniziale come one-shot sulla rivista “Jump NEXT!“, la serie è successivamente approdata sulla rivista Weekly Shōnen Jump, di Shūeisha, da febbraio 2012 a luglio 2020. Il manga si è rivelato un vero e proprio successo in Giappone. basti pensare che solo nel 2014 era la terza serie più venduta in Giappone con oltre 8 milioni di copie.

Chiaramente questo successo ha portato alla serie televisiva, con il primo adattamento prodotto sempre da Production IG, presentato per la prima volta nel 2014. La seconda stagione dell’anime ha poi debuttato nel 2015 e l’anno successivo è stata riconfermata con una terza stagione. In totale le stagioni di Haikyu!! sono quattro e sono tutte disponibili su Crunchyroll. Le vicende ruotano attorno al protagonista principale Shouyou Hinata, che ha l’obiettivo di diventare “Il piccolo Gigante” della pallavolo. Entrato nel club di pallavolo della sua scuola media, partecipano al torneo interscolastico ma lui e i suoi compagni non possono nulla contro la squadra guidata da un formidabile giocatore di nome Tobio Kageyama. Ora l’obiettivo di Hinata è quello di prendersi la rivincita su Kageyama, continuando a praticare la pallavolo.

