One Piece – Netflix: Emily Rudd parla degli anime che l’hanno resa matura

One Piece sta per fare il suo storico debutto su Netflix con il primo adattamento live-action di sempre. Con il primo episodio che darà rilasciato il 31 agosto, l’attrice che interpreterà Nami, Emily Rudd, afferma che l’anime ha plasmato la persona che è diventata.

Dunque l’attrice di Nami ha confessato a ruota libera il suo amore per gli anime durante un recente episodio di “Netflix Geeked”. Alcuni degli anime preferiti di Rudd legati alla sua infanzia sono serie iconiche come Pokémon, Yu-Gi-Oh e Dragon Ball. “Tutto quello trasmesso dagli anime mi hanno reso quello che sono, al 100%“, ha condiviso Rudd. Quando le è stato chiesto quale serie ha avuto il maggiore impatto su di lei, Rudd ha spiegato che nel suo caso si tratta in realtà di una sorta di fusione generale, piuttosto che di un particolare film o serie anime.

Tuttavia in cima alla sua lista di serie preferite, primeggia Sailor Moon. Questo perché all’epoca era una delle poche serie a includeva delle eroine. Emily Rudd pensava, guardando Sailor Moon che le donne sono belle e potenti e possono fare qualsiasi cosa. E questo è un aspetto che l’ha fatta crescere molto nella sua vita. L’attrice conosce anche le opere di Hayao Miyazaki, uno dei leggendari direttori dell’animazione di sempre, tra cui La Città Incantata.

Nonostante il suo intenso programma lavorativo, Rudd continua a guardare serie anime. Oltre ad aver riletto One Piece, ha guardato Demon Slayer. Oltre a Emily Rudd, il cast principale del live-action di One Piece comprende anche Inaki Godoy, che interpreterà il protagonista Rufy. Ci sarà anche Mackenyu, nei panni dello spadaccino Roronoa Zoro, Jacob Romero che interpreterà Usopp e Taz Skylar che sarà Sanji.

Non resta che aspettare che arrivi il 31 agosto per poter godere del risultato del live-action. Mancano infatti solo 11 giorni al lancio del primo episodio su Netflix in tutto il mondo. Eiichiro Oda ha preso parte allo sviluppo del progetto che Hiroyuki Nakano aveva annunciato nel 2017, parlando di una collaborazione tra le case di produzione Tomorrow Studios e Shueisha per celebrare il 20º anniversario della serie. L’adattamento inizierà con la Saga del Mare Orientale.

Fonte – CBR