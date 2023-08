Rumiko Takahashi (Inuyasha) pubblicherà un nuovo libro in arrivo quest’anno

Non esiste nessun appassionato di manga e anime che non conosca il nome di Rumiko Takahashi. Parliamo di una delle mangaka più influenti e di successo non solo in Giappone ma in tutto il mondo. Basti pensare che nel Paese del Sol Levante è soprannominata la regina dei manga.

E con il presente articolo vogliamo riportare una novità in arrivo per i fan più accaniti della mangaka. Quest’anno è previsto un nuovo libro illustrato imperdibile di Rumiko Takahashi dal titolo “Rumiko Takahashi a Colors 1978 – 2023“. Sarà edito da Shogakukan e sarà disponibile per l’acquisto il 13 dicembre 2023. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider MangaMoguraRE. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

There is a new massive Rumiko Takahashi Artbook planned to release on Dec 13, 2023 in Japan titled "Rumiko Takahashi Gengashuu – Colors 1978-2023"

It will have a massive 400 pages featuring all color pages & cover illustrations by Rumiko Takahashi throughout the years from… pic.twitter.com/vt76wMkaBx

