One Piece – Netflix: il cast parla della rivalità tra Sanji e Zoro

One Piece di Netflix sta per approdare sulla nota piattaforma streaming, e a partire dal 31 agosto il pubblico avrà la possibilità di vedere il grande lavoro fatto dalla troupe gestita interamente dal sensei Eiichiro Oda. Come leggiamo su Comic Book è stata pubblicata una nuova intervista video con al centro i protagonisti principali della storia, dove questi ultimi hanno anche discusso dell’accesa rivalità tra Zoro e Sanji.

Mackenyu e Taz Skylar, rispettivamente Zoro e Sanji appunto, durante l’intervista visionabile anche in calce hanno risposto ad alcune domande sulla serie, mentre in chiusura hanno anche discusso su chi fosse il più forte tra i due personaggi. Con la risposta data possiamo capire fin da subito il feeling tra gli attori e di come essi si siano completamente fusi con i personaggi da interpretare.

Dopo la domanda Skylar espone il come Sanji sconfigga i suoi nemici senza utilizzare nessuna arma, mentre Zoro usa le spade. Mackenyu risponde che la taglia dei Mugiwara dice tutto e se quella di Zoro è la seconda più alta dopo quella di Luffy, un motivo deve esserci.

Quindi da come potete vedere questo dimostra la scelta ottima del cast da parte di Netflix, confermando anche il come gli attori siano appassionati alla storia e alle figure da interpretare.

One Piece – Netflix: il cast parla della rivalità tra Sanji e Zoro

Spesso il grave errore in questo genere di produzioni riguarda il cast e la troupe intorno. Tali progetti a volte vengono affidati a personale senza passione e non come in questo caso dove è presente anche la figura dell’autore originale Eiichiro Oda.

Un’intervista molto varia e divertente, attestante di come la sintonia con il gruppo possa essere davvero l’arma vincente per sbloccare definitivamente questa maledizione del live action da parte di Netflix, anche se per farlo dobbiamo aspettare il 31 agosto.

Fonte Comic Book