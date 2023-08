Cowboy Bebop: autori e cast festeggiano insieme i 25 anni della serie

Cowboy Bebop è senza dubbio una delle serie più influenti di sempre all’interno del panorama degli anime e quindi per questo ancora oggi rimane un caposaldo, un must have da consigliare a chiunque si approcci al medium. Come leggiamo su Comic Book a breve ci sarà reunion di cast e autori, per festeggiare i 25 anni del prodotto.

Come leggiamo dagli ultimi aggiornamenti del teatro Shinjuku Piccadilly di Tokyo, il mese prossimo il regista della serie Shinichiro Watanabe parteciperà a una proiezione speciale per l’anniversario di Cowboy Bebop: The Movie.

L’evento si terrà il 23 settembre e prevede la partecipazione di talenti come Koichi Yamadera, Megumi Hayashibara e Aoi Tada. I biglietti saranno venduti tramite lotteria dal Shinjuku Piccadilly Theater e costeranno meno di 25 dollari.

Questo è un evento più unico che raro e ovviamente il pubblico non vede l’ora di poter assistere a tale evento. Cast e autori si incontrano dopo un tasso considerevole di tempo, festeggiando così l’incredibile traguardo della nota serie con protagonisti i “Cowboy dello spazio”.

Tale film sarà quindi trasmesso al cospetto del regista dell’anime, senza dimenticare gli altri membri della squadra che hanno reso grande tale serie, grazie a una messa in scena sensazionale e una colonna sonora ancora oggi da brividi.

Cowboy Bebop: autori e cast festeggiano i 25 anni della serie

Cowboy Bebop: The Movie (disponibile per la visione su Prime Video ndr) noto anche come Knocking on Heaven’s Door, ha debuttato in territorio nipponico nel settembre 2001.

La distribuzione del film è avvenuta qualche anno dopo la conclusione della serie TV originale di Cowboy Bebop. La serie è stata lanciata nel 1998 e le vicende romanzate di essa l’hanno resta una delle IP del medium anime più amate di tutti i tempi. E dopo più di 20 anni, Spike e la sua banda continuano ad attirare l’attenzione ovunque vadano.

Fonte Comic Book