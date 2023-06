Cowboy Bebop: annunciato l’evento per i 25 anni della serie

Cowboy Bebop è una serie televisiva anime di fantascienza prodotta da Sunrise e diretta da Shin’ichirō Watanabe. È considerata da molti fan una delle migliori di sempre. Infatti a rafforzare tale considerazione ci pensano gli ampi riscontri della critica sia in Giappone che a livello internazionale. Cowboy Bebop ha ricevuto tantissimi premi e altrettanti riconoscimenti nel campo dell’animazione e della fantascienza. I punti di forza che gli sono riconosciuti sono lo stile, i personaggi, la trama, il doppiaggio e la colonna sonora.

L’anime ha debuttato per la prima volta in Giappone nel 1998 e con il presente articolo vogliamo riportare proprio un aggiornamento a questo correlato. Infatti la serie anime è pronta a celebrare i il suo venticinquesimo anniversario dal debutto con una nuovissima mostra in Giappone.

Per promuovere l’imminente mostra, Sunrise Studio ha rilasciato una nuova visual che riunisce i protagonisti e gli antagonisti principali della serie. Si intitola “Cowboy Bebop Exhibition – The 25th Anniversary Special Session” (“Sessione speciale del venticiquesimo anniversario“) e avrà luogo dal 27 ottobre al 19 novembre presso il Tokyo Seibu Shibuya Store. E l’imminente evento del venticinquesimo anniversario celebrerà l’arrivo delle storie del manga e dell’anime. L’evento è fissato per questo autunno, e la mostra ha in programma di rilasciare nuove figure, abbigliamento, cofanetti e altro merchandising per coloro che desiderano onorare i membri dell’equipaggio del Bebop.

Le vicende ruotano attorno a Spike Spiegel, un ex-affiliato del Red Dragon, e il suo socio Jet Black, ex-investigatore dell’ISSP. Entrambi sono cacciatori di taglie che si spostano di pianeta in pianeta per scovare i criminali a bordo della loro astronave: il Bebop. Nel corso delle loro avventure si aggiungono tre nuovi compagni. Parliamo di Ein, il Welsh Corgi Pembroke intelligente, la provocante truffatrice perseguitata dai creditori Faye Valentine e l’eccentrica e geniale hacker Radical Edward.

La serie ha anche ricevuto un adattamento live-action di Netflix, annunciato nel 2017, che non si è rivelata un successo in termini di visualizzazioni. Di fatto ha provocato diverse controversie tra i fan. Cowboy Bebop non ha mai ricevuto un sequel o uno spin-off dopo la conclusione del manga nel 1998. Questo perché la storia di Spike Spiegel, Faye Valentine, Jet Black, Ed ed Ein si apre e si chiude in un modo così perfetto, da non spingere per un’approfondimento dell’universo diretta da Watanabe.

Fonte – Comicbook