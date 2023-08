La signora Leoparda | Recensione

Alfredo Paniconi 2023-08-21T07:00:10+02:00 Un albo illustrato che racconta con leggerezza l’importanza di condividere e non consumare oltre ciò che abbiamo bisogno. Adatto soprattutto ai bambini che iniziano ad interessarsi alle tematiche dell’inquinamento e sfruttamento consapevole delle risorse della terra. Testi: Natalia Shaloshvili Illustrazioni: Natalia Shaloshvili Traduzione: Claudia Valentini Casa Editrice: Terre di Mezzo Genere: Tematico Fascia di età: dai 4 anni Pagine: 56 pp. Formato: 24×27 cm, Cartonato Uscita: Marzo 2023 Prezzo: 16€

La questione dell’inquinamento è un tema molto complesso e trattato negli ultimi anni. La signora Leoparda è un albo illustrato che affronta questa tematica molto importante in maniera quasi impercettibile ma incisiva. Scritto e illustrato da Natalia Shaloshvili, tradotto da Claudia Valentini e pubblicato da Terre di Mezzo Editore nel marzo 2023.

La storia tratta le vicenda della signora Leoparda, un’autista di un bus che ogni mattina porta avanti e indietro tutti gli animali. La cosa sembra rendere felici e andare bene a tutti. Gli animali a bordo del bus parlano e scherzano tra loro ogni volta. Ma un giorno, un animale a bordo di un’auto sorpassa il bus a gran velocità mettendosi in mostra davanti a tutti. Ogni passeggero rimane a bocca aperta e meravigliato da tanta velocità e bellezza. Da quel momento tutto cambierà. Gli animali cominceranno ad acquistare un’auto che intaserà, insieme alle altre, le strade e creare traffico. Si avrà bisogno quindi di far spazio e tagliare gli alberi. Ma non sarà una soluzione definitiva, perché lo smog e il traffico creano problemi a catena.

Ci sarà quindi un passo indietro da parte di tutti gli animali, con un ritorno a mezzi meno inquinanti e accessibili a tutti. Le biciclette favoriscono quindi un ritorno alla natura di tutti e a una ripiantumazione degli alberi. Questa storia è strutturata in maniera da poter raccontare alle nuove generazioni l’importanza della mobilità sostenibile e dell’impatto che abbiamo sull’ambiente con le nostre scelte quotidiane.

Il testo di questo albo è molto semplice e facilmente leggibile. Può infatti essere utilizzato come prima lettura per i bambini che imparano a leggere. Il testo è scritto in corsivo per la narrazione della storia e in stampatello per i discorsi diretti dei vari animali protagonisti della storia. La narrazione di Natalia Shaloshvili è piuttosto leggera e fruibile. Le varie vicende sono narrate tutte in chiave divertente e mai drammatica. Con degli intermezzi comici che rendono la lettura allegra e fresca.

Dal punto di vista delle illustrazioni, Natalia Shaloshvili, si riconferma una delle illustratrici più talentuose in circolazione. Ogni pagina è un tuffo in una moltitudine di colori e personaggi meravigliosi. L’atmosfera rappresentata nelle varie vicende della storia sono sempre azzeccate. L’inizio e la fine dell’albo illustrato infatti ci donano dei colori allegri, pieni di varianti da quelle più fredde a quelle più calde. Mentre nella parte centrale del libro, quando le vicende portano ad un maggior inquinamento e stress della situazione, le cromie si fanno tendenti maggiormente al grigio e al nero. Graziosissima inoltre la caratterizzazione dei vari personaggi rappresentati. Tutti gli animali, con le loro forme ed espressioni rappresentano perfettamente l’umore e i pensieri degli animali. Lo scopo è quello di rendere le vicende più coinvolgenti.

Terre di Mezzo edizioni realizza un libro ben curato e importante dal punto di vista tematico. La scelta dell’utilizzo del testo è perfettamente adatto allo scopo che il libro si prefissa. Intrattenere ma anche educare ad un modo di pensare l’inquinamento e la sostenibilità che sarà fondamentale negli anni a venire. La peculiarità di questo albo però è sicuramente nelle illustrazioni. La carta usata per le pagine riesce a renderle vive e brillanti anche nei colori più cupi.

Conclusione – La signora Leoparda

La signora Leoparda è un albo illustrato realizzato con uno scopo nobile quale l’insegnamento ai più giovani dell’importanza delle nostre azioni sul mondo che ci circonda. In particolare questo albo è focalizzato sull’ecologia, l’impatto del consumo del suolo e dell’utilizzo di mezzi inquinanti. In questo, questo albo assolve al suo compito in maniera leggera senza mai far pesare l’importanza del messaggio.

La storia è funzionale al messaggio veicolato ma in maniera piuttosto simpatica ed allegra. Mai pesante, mai ripetitiva o pedante. Soprattutto non c’è una volontà morale o di convincimento. Si simpatizza facilmente con la protagonista e le sue vicende. Tutte le sue disavventure rappresentano un po’ quelle che affronta ogni volta la terra quando viene bistrattata. Il testo è piuttosto scarno e funzionale alla storia, mentre per quanto riguarda le illustrazioni sono meravigliose e ricche di personaggi ben caratterizzati.

In conclusione, La signora Leoparda è un libro consigliatissimo ad ogni età, specie ai piccolissimi. Sia per le tematiche affrontate, ma anche per la semplicità dei testi e la fruibilità del messaggio. Utile anche per gli adulti, in modo da poter riflettere sull’incidenza delle nostre azioni sull’intero ecosistema che ci circonda.