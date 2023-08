One Piece – Netflix: lo showrunner svela gli alti standard di Oda

One Piece il 31 agosto debutterà su Netflix con il primo progetto live-action di sempre. Questa sarà probabilmente la sfida più importante per il franchise shonen di successo, poiché altri live-action ispirati ad altre serie hanno deluso ampiamente i fan. Questo ha quindi generato una convinzione generale secondo la quale molti fan credono che semplicemente non sia possibile adattare alcune storie di anime nel “mondo reale”. Ma Netflix vuole affrontare una sfida che potrebbe avere dei risvolti critici, oppure generare una svolta tanto attesa.

E il fatto che si tratti di One Piece, rende tutto molto più delicato. Molti fan continuano a chiedersi se Netflix sarà in grado di adattare la storia del manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda. E con il presente articolo vogliamo riportare le parole dello showrunner, Matt Owens, sugli standard incredibilmente alti che il produttore esecutivo del live-action, Oda, aveva per il progetto.

Lo showrunner responsabile del live-action tanto atteso, ha recentemente condiviso alcuni aneddoti sull’approccio lavorativo con Eiichiro Oda per la storia dei Pirati di Cappello di Paglia. “Non credo di essere mai stato più nervoso per qualcosa in tutta la mia vita” dice Owens. Questo perché nutre un immenso rispetto per il mangaka, capace di disegnare una delle storie più memorabili di sempre.

Il fatto di lavorare con Oda al suo fianco, ha aiutato e messo Owens più a suo agio. Infatti il mangaka stesso ha diretto innumerevoli cambiamenti per diverse scene e di conseguenza la sua approvazione prima di andare avanti era sacrosanta.

Owens ha condiviso quanto Oda fosse duro all’inizio nell’adattamento di One Piece. Questo perché non era il primo tentativo di un live-action, quindi Oda non nutriva molta fiducia nel team Netflix, inizialmente. In seguito ha poi capito che questi professionisti volevano prima di tutto proteggere la serie e creare una nuova modalità di accesso alle vicende di Rufy per avvicinare più persone.

Il live-action di One Piece debutterà su Netflix il 31 agosto e avrà otto episodi. Al momento, non ci sono notizie o voci su un’eventuale seconda stagione. Anche se uno scenario del genere potrebbe richiedere ulteriore tempo di produzione.

Fonte – Comicbook