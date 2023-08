One Piece – Netflix: le richieste di Oda per la realizzazione del live action

One Piece sta per approdare sulla piattaforma streaming con la prima serie TV in live action, in uscita ufficialmente il 31 agosto. La produzione è durata anni e come supervisore è stato scelto l’autore originale del manga Eiichiro Oda. Come leggiamo su Comic Book di recente lo showrunner della serie ha discusso di alcune richieste fatte dal sensei durante la realizzazione della tanto attesa trasposizione in “real life” di One Piece.

Tra le ultime informazioni condivise da Matt Owens, showrunner della serie, abbiamo scoperto che Oda ha fatto due richieste davvero fondamentali, così da rendere il live action fedele all’opera originale. La prima riguardava il mantenere il background dei personaggi, mostrando al pubblico i loro sogni e le loro motivazioni:

“Sono veramente fondamentali per la narrazione e il pubblico deve tener presente quali siano i loro sogni e le loro motivazioni: sono come delle persone reali. Luffy aiuta chi incontra a credere nel proprio obiettivo, e questa cosa deve essere mostrata nella serie”. Dichiara lo showrunner della serie.

La seconda richiesta riguardava le abilità dei personaggi: “i poteri dei personaggi sono al centro della storia. Oda li ha realizzati con grande minuzia e immaginazione, quindi è prettamente necessario inserirli con tutti i dettagli possibili”. Questa la dice lunga sulla realizzazione e messa in scena dei vari combattimenti.

Da come avete potuto leggere questo live action promette davvero bene, specie se andiamo a considerare la presenza di Oda all’interno della supervisione generale del progetto.

Essendo una sua creatura l’autore la conosce meglio di chiunque altro e proprio per questo siamo pronti a donare fiducia, fino a quanto non potremmo avere la possibilità di giudicare la serie in tutta la sua interezza.

Sabato notte è stata anche la notte del Gear 5 in versione animata, successivamente a un’attesa durata mesi, tra speculazioni, animatori e marketing spudorato da parte di Toei Animation. Avete visto la puntata su Crunchyroll?

