Tra le uscite Planet Manga del 10 agosto 2023 troviamo il manga Star Wars: Guardiani dei Whill, dedicato ai due personaggi apparsi nel film Rogue One, e il penultimo capitolo di Assassin’s Creed Dynasty, oltre alle nuove uscite di Wind Breaker, Spy x Family e Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 10 agosto 2023.

Le uscite Planet Manga del 10 agosto 2023

Wind Breaker 3

7,00 €

CONTINUA LA SFIDA TRA BOFUURIN E TESTE DI LEONE

Ce la farà Sakura ad avere la meglio sul vice delle Teste di leone? Togame sembra un osso duro: la sua fede assoluta nella forza ne fa un avversario da non sottovalutare. Che il combattimento abbia inizio… senza esclusione di colpi! Consigliato ai fan di Tokio Revengers.

La Leggenda di Arslan 18

Senki

5,20 €

LA BATTAGLIA PER LA RICONQUISTA DELLA CAPITALE REALE

L’esercito di Pars, guidato da Re Andragoras III, passa all’offensiva. Il giovane principe Arslan, suo figlio, non è direttamente coinvolto nello scontro, ma a sua volta si muove per arrivare a Ecbatana…

Black Clover 34

Purple 47

5,20 €

COSA NE È STATO DEL CORAGGIOSO CAVALIERE DEL TORO NERO?

La battaglia con Lucifero si è conclusa, ma una nuova, terribile minaccia incombe sul Regno di Clover, mettendone a rischio come mai prima d’ora il futuro. Il giorno del giudizio si avvicina e i maghi devono fare i conti con la scomparsa di Asta…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Spy x Family 11

Planet Manga Presenta 118

5,20 €

COME ENTRARE NELLE GRAZIE DI DAMIAN DESMOND?

Anya vuole realizzare la Strategia Amiconi a tutti i costi, ma non immagina che dovrà farlo nel corso di una delle emergenze più gravi che la sua classe abbia mai affrontato, fra l’entrata in scena della Polizia Segreta, pause pipì (?!) e il pericolo che tutti saltino in aria!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Heart Gear 4

Manga Graphic Novel 129

5,20 €

UNA BRILLANTE SERIE SCI-FI DALL’AUTORE DI BLACK TORCH

Roue: un singolo essere umano in un mondo di Gear, macchine. Il suo potere di sovrascrivere il programma di base, prerogativa degli umani, la rende lo strumento ideale nelle mani di Wodan, il Gear da combattimento, che vuole scatenare la guerra totale per dare un senso alla propria esistenza. Chrome riuscirà a salvarla?

Moriarty the Patriot 19

Manga Storie Nuova Serie 93

5,20 €

LA RESA DEI CONTI SI AVVICINA

McGinty e i suoi Vendicatori sono pronti a conquistare la città di Vermissa. Nonostante lo svantaggio, Sherlock e Billy hanno cercato di mettere i cittadini in condizione di difendersi. Si alza il sipario su una strenua lotta per la libertà!

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 5

Manga Saga 73

5,20 €

UNO SCONTRO INFUOCATO STA PER AVERE INIZIO

Mentre i Saint, con l’aiuto di Asmita, cercano di trovare il modo di contrastare l’immortalità degli Specter, un nemico si introduce all’interno della barriera di Athena. Kagaho di Bennu è pronto a tutto per il re degli inferi Hades, ma sul suo cammino trova il possente Aldebaran di Taurus.

Demon Slave 10

5,20 €

DALLO SCENEGGIATORE DI AKAME GA KILL!

Kusetsu, apparsa a Yokohama, ha rapito delle giovani donne. Yuki, Kyoka e Mira tornano nel mondo reale e, grazie ai loro sforzi, riescono a trarle in salvo. Tuttavia, la Divinità del Tuono sfrutta un momento di pace per attaccare lo Slave della settima Mabotai…

Kei X Yaku: Dangerous Buddy 4

7,00 €

LA SITUAZIONE SI FA SEMPRE PIÙ CRITICA

Dopo il salvataggio di Shiro, Rion si apre con il fratello, che decide di proseguire le indagini. Intanto, la spia di B ha scoperto che qualcuno ha tradito… I suoi malvagi piani saranno sventati? E chi riuscirà a sopravvivere? Siamo alla resa dei conti!

Undead Unluck 11

Planet Action 77

5,20 €

IL TEMPO STRINGE

Il letale gioco d’azzardo che vede sfidarsi Spring e Fuko ha attirato perfino l’attenzione di Dio, che si è intromesso per soggiogare l’UMA e impedire l’instaurazione di un legame con Unluck. I due giocatori sono in parità. Tutto si deciderà al terzo round…

Gantz:E 5

7,90 €

LO SPIN-OFF DI GANTZ, IL CAPOLAVORO DI HIROYA OKU

I protagonisti hanno sconfitto il Grande Buddha e hanno avuto la meglio anche sull’esercito di statue minori. Pensando che la missione sia finalmente conclusa, tirano un sospiro di sollievo, in attesa di poter tornare a casa. Ma una delle statue distrutte si rigenera…

Citrus 5

7,00 €

PERCHÉ YUZU NON RIESCE A ESSERE COMPLETAMENTE SE STESSA?

Yuzu si è gettata a capofitto nello studio per il suo futuro all’università, ma qualcosa sembra turbarla, soprattutto dopo l’incontro con Kana e Manami, due vecchie amiche e compagne di scuola. Per fortuna c’è Mei, che la supporta e le dimostra come sempre il suo amore…

Noragami 26

Manga Choice 26

5,20 €

“PER SOPRAVVIVERE HO FATTO DI TUTTO… E SONO PRONTO A FARE QUALSIASI COSA!”

Lo scontro fra Yato e suo padre continua senza esclusione di colpi. Se l’Artefice può contare sull’incrollabile fedeltà di Nora, il dio guerriero ha dalla sua il talento di Kazuma, mai così determinato. Chi avrà la meglio?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Assassin’s Creed Dynasty 6

10,00 €

IL PENULTIMO CAPITOLO DELLA SAGA

Changshan è caduta. Il governatore Yan e suo figlio Jiming sono morti. Lasciato senza cibo e senz’acqua in una lurida cella, Li E non ha perso il suo spirito: non avrà pace fino a che le Tartarughe d’oro e An Lushan non saranno puniti per tutta la loro crudeltà!

Star Wars: Guardian dei Whill

Il Manga

Akuma 46

5,20 €

L’ADATTAMENTO MANGA DEL ROMANZO DI GREG RUCKA CON PROTAGONISTI DUE DEI PERSONAGGI PIÙ AMATI DI ROGUE ONE

Nel sorvegliare il Tempio Kyber su Jedha, i Guardiani dei Whill, Baze Malbus e Chirrut Îmwe, avevano sperato di mantenere un equilibrio pacifico nonostante la crescente presenza dell’Impero nella Città Sacra della Forza. Quando un ribelle di nome Saw Gerrera appare, offrendo loro la possibilità di salvare Jedha, Baze e Chirrut dovranno decidere quali compromessi sono disposti a fare per salvare degli orfani. Il manga con gli eroi di Rogue One: A Star Wars Story, disponibile su Disney+.

Agente 008 20

5,20 €

UN DUELLO MORTALE CONTRO I DOGURA MAGURA

La missione congiunta fra Delta 3 e Alpha 1 conduce allo scenario peggiore… Sickboy contro Eito, Lulus contro Ayame, il bambino Dogura contro Sendo: un tre contro tre da cui dipende la vita di tutti e in cui il cuore può prendere direzioni inattese.

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 21

Manga Hero 56

5,20 €

COS’HANNO IN COMUNE I MANGA, LA STREGONERIA E IL GIOCO D’AZZARDO?

Sono questi gli elementi chiave del combattimento che, nella colonia di Tokyo 2, vi terrà gli occhi incollati fino all’ultima pagina. Preparatevi a scoprire nei minimi dettagli come funziona la tecnica di Kinji Hakari, uno degli stregoni più forti dell’istituto!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL