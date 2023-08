Baki: data di uscita e titolo ufficiale del nuovo manga

Baki è uno dei manga spokon più seguiti degli ultimi anni, scritto e disegnato da Keisuke Itagaki. Il suo debutto risale al 1991 sulla rivista Weekly Shōnen Champion. Recentemente abbiamo riportato alcune novità legate alla una nuova parte di Baki e con il presente articolo ripoteremo alcune nuove informazioni a esso legate.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider MangaMoguraRE. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

New "Baki" Manga Series will be titled "Baki Rahen" and start in Weekly Shounen Champion issue 39/2023 out August 24.

The series by Itagaki Keisuke will get one of the rare manga covers for Weekly Shounen Champion & Lead Color Page too. pic.twitter.com/UyUbsMZGBr

